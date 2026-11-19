El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo.

SANTO DOMINGO.- El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó el segundo presupuesto complementario de 2026, al considerar que incrementa la deuda pública, el gasto y el déficit fiscal, además de incumplir la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal.

El vocero de la bancada, José David Báez, y el secretario de Asuntos Económicos de la organización, Haivanjoe Ng Cortiñas, advirtieron que el proyecto eleva en RD$75,667 millones el límite de emisión de bonos, para situarlo en RD$477,435 millones.

Durante una rueda de prensa, Ng Cortiñas explicó que las dos modificaciones presupuestarias aprobadas durante el año aumentan el gasto público en RD$95,078 millones, equivalente a un 5.9% respecto al monto inicial, hasta alcanzar RD$1,717,912 millones.

Asimismo, señaló que el déficit del Gobierno Central pasaría de RD$280,575 millones a RD$365,968 millones, un incremento de RD$85,393 millones, equivalente al 30%.

El economista también sostuvo que el gasto primario crecería un 13.3%, por encima del límite establecido en la legislación fiscal, lo que representaría un incumplimiento de al menos RD$65,500 millones.

Báez cuestionó, además, que el proyecto contemple suspender la aplicación de la regla fiscal durante 2026, pese a que, según indicó, no se cumplen las condiciones legales para adoptar esa medida.

La Fuerza del Pueblo aclaró que no se opone al subsidio de RD$44,000 millones destinado a contener el impacto de los combustibles, pero condicionó su respaldo a modificaciones que incluyan límites al endeudamiento, metas de reducción del gasto y mayor transparencia en el uso de los recursos.

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