FP critica al Gobierno por la falta de prevención sanitaria

El secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo (FP), Ramón Alvarado, cuestionó la política sanitaria del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM)

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SANTO DOMINGO. – El secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo (FP), Ramón Alvarado, cuestionó la política sanitaria del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que descuida la prevención de enfermedades crónicas y prioriza la atención de complicaciones evitables.

Durante la juramentación de los equipos de salud de la FP en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Alvarado criticó la inauguración de unidades especializadas para tratar el pie diabético, al señalar que esta condición puede prevenirse mediante una atención primaria oportuna.

“El pie diabético es una complicación de la diabetes. Llegó ahí porque ustedes no hicieron prevención, porque ustedes no están haciendo medidas preventivas y están dejando que el paciente llegue ahí para después decir que están haciendo unidades”, expresó.

El dirigente sostuvo que la organización propone un modelo sanitario centrado en la educación comunitaria, la detección temprana y la prevención de enfermedades como obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y accidentes cerebrovasculares.

“Nosotros vamos a ir a los barrios a prevenir (…) Ese es el compromiso de la Fuerza del Pueblo con cada uno de los profesionales de la salud que están aquí”, manifestó ante los equipos juramentados.

Por su parte, Rafael Paz, miembro de la Dirección Política y presidente de la FP en el Distrito Nacional, destacó las jornadas médicas, asambleas y actividades comunitarias impulsadas por la Secretaría de Salud. También resaltó la importancia de sustentar las propuestas de políticas públicas en datos, diagnósticos y planes concretos.

En el encuentro, Rosa Fernández, vicesecretaria de Salud y coordinadora de esa área en la Circunscripción 1, llamó a los profesionales y dirigentes a asumir sus responsabilidades organizativas con miras a las elecciones de 2028.

Asimismo, Manuel Paulino, presidente de la FP en esa demarcación, señaló que las necesidades de la población incluyen deficiencias en servicios esenciales como electricidad y agua potable.

La actividad reunió a dirigentes políticos, representantes territoriales y profesionales del sector médico, quienes participaron en la juramentación de los equipos que trabajarán en esa circunscripción.

dh/am