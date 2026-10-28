FP advierte sobre crisis avícola que amenaza a productores

Modesto Reyes, secretario de Asuntos Rurales de la organización, afirmó que las importaciones de pollo aumentaron un 245.8 % entre enero y se

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SANTO DOMINGO. –La Fuerza del Pueblo (FP) advirtió que la crisis de la industria avícola amenaza la supervivencia de pequeños y medianos productores, debido al aumento de las importaciones, la sobreoferta y las pérdidas económicas del sector.

Modesto Reyes, secretario de Asuntos Rurales de la organización, afirmó que las importaciones de pollo aumentaron un 245.8 % entre enero y septiembre de 2026, en comparación con igual período del año anterior.

Según explicó, el país produce unos 23.4 millones de pollos mensuales y tiene capacidad instalada para alcanzar los 26 millones. Sin embargo, existe una sobreoferta superior a 1.2 millones de aves listas para comercializar y un inventario de más de 8.2 millones de libras de carne congelada.

Reyes indicó que los productores venden la libra entre RD$30 y RD$31.50, pese a que los costos oscilan entre RD$40.50 y RD$41.50. Mientras tanto, los consumidores pagan entre RD$80 y RD$100 por libra de pollo fresco.

El dirigente atribuyó la situación a la falta de planificación y reclamó transparencia sobre los permisos de importación, sus beneficiarios, los volúmenes autorizados y los controles zoosanitarios.

Como medidas urgentes, propuso suspender temporalmente las importaciones innecesarias, establecer un programa de pignoración de tres millones de pollos congelados y reactivar la coordinación entre productores y autoridades agropecuarias.

También planteó ofrecer asistencia financiera a los afectados, readecuar créditos del Banco Agrícola, auditar las importaciones recientes y priorizar la producción nacional en los programas sociales del Estado.

Reyes advirtió que la crisis pone en riesgo unos 26,500 empleos directos y 90,000 indirectos, además de la actividad comercial de más de 7,000 vendedores de pollo.

La FP llamó al Gobierno a adoptar soluciones inmediatas para proteger a los productores, preservar los empleos rurales y garantizar el abastecimiento de este alimento.

dh/am.