La valoración fue presentada este viernes por Michael Perks, jefe de la misión del FMI, durante una reunión con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

SANTO DOMINGO.– El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía dominicana crecerá alrededor de un 4.6 % al finalizar 2026, destacando su capacidad de resiliencia frente a los choques externos y la estabilidad social y económica del país.

La valoración fue presentada por Michael Perks, jefe de la misión del Artículo IV del FMI, durante una reunión con el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, tras la visita de los técnicos del organismo internacional, realizada del 11 al 20 de noviembre.

INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA

Perks señaló que se espera que la inflación retorne al rango meta de 4 % ± 1 % al finalizar el año, aunque advirtió que esta proyección dependerá del comportamiento de los precios de los combustibles, afectados por la situación geopolítica y los conflictos internacionales.

Asimismo, consideró acertada la decisión del Banco Central de aumentar en 25 puntos básicos su tasa de política monetaria en septiembre y afirmó que la institución está preparada para responder ante un eventual incremento de las presiones inflacionarias.

El representante del FMI también valoró positivamente la solidez del sistema financiero dominicano, caracterizado por elevados niveles de capitalización y rentabilidad.

RECONOCEN FORTALEZA ECONÓMICA DEL PAÍS

La misión destacó el compromiso del Banco Central con el régimen cambiario flotante y las mejoras en su política de comunicación, particularmente mediante la publicación trimestral del Informe de Política Monetaria.

Por su parte, Valdez Albizu resaltó los sólidos fundamentos de la economía, el dinamismo de los sectores productivos y la confianza de los inversionistas internacionales, reflejada en los elevados flujos de capitales.

El gobernador expresó su optimismo sobre las perspectivas económicas del país, sustentado en la diversificación productiva, la fortaleza del sistema financiero y la capacidad nacional para enfrentar situaciones externas adversas.

La misión estuvo integrada, además, por Nathaniel Arnold, Rasool Zandvakil, Ilya Stepanov y Gerardo Peraza, representante residente del FMI en Centroamérica. En el encuentro participaron autoridades y técnicos del Banco Central.

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