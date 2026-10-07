FMI advierte cóctel de riesgos por IA, crisis energía y deuda

Georgieva habló este miércoles en Singapur, antes de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SINGAPUR.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este miércoles que los gobiernos deben actuar con urgencia ante un conjunto de riesgos económicos relacionados con el auge desigual de la inteligencia artificial (IA), un choque energético prolongado y los elevados niveles de deuda pública.

La funcionaria hizo la advertencia en Singapur, antes de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, previstas para la próxima semana en Bangkok.

IA CONCENTRA EL CRECIMIENTO

Georgieva señaló que el impulso económico generado por la inteligencia artificial permanece concentrado en un reducido grupo de países, principalmente aquellos integrados en las cadenas de valor vinculadas con esta tecnología.

Explicó que la expansión de la IA no solo está aumentando la demanda de energía, sino que también podría profundizar las desigualdades económicas entre países. El crecimiento del comercio asociado a esta tecnología, sostuvo, refleja el aumento de las inversiones en economías que forman parte de su cadena de suministro, mientras deja rezagada a la mayoría de las demás.

PRESIONES SOBRE ENERGÍA Y MATERIAS PRIMAS

La directora del FMI indicó además que las presiones sobre el suministro de materias primas estratégicas, relacionadas con los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, podrían prolongarse hasta 2027.

En ese escenario, calificó la situación como un “choque energético prolongado” y alertó sobre sus posibles efectos inflacionarios.

Georgieva también advirtió que la construcción de infraestructura vinculada con la IA puede generar presiones sobre los precios. A esto se suman los choques en los mercados de energía y alimentos, los aranceles, el aumento del gasto en defensa y los elevados niveles de deuda pública.

La funcionaria instó a los gobiernos a responder de manera anticipada ante este escenario, con políticas capaces de reducir las vulnerabilidades y evitar que estos factores terminen afectando el crecimiento económico mundial.

an/am