SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, propuso concertar un gran pacto nacional para recuperar los ríos del país y convertir su protección en una política de Estado.

El dirigente anunció que, de asumir la Presidencia el 16 de agosto de 2028, esta iniciativa figurará entre las primeras acciones de su gobierno.

García sostuvo que el deterioro de las fuentes hídricas requiere una intervención integral y permanente, respaldada por inversión, voluntad política y cumplimiento de la legislación ambiental.

Entre los afluentes prioritarios mencionó los ríos Ozama, Isabela, Haina, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Nizao, Higuamo y Soco.

Su propuesta contempla siete ejes: construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales; reforestación de cuencas; vigilancia ambiental y sanciones por contaminación; protección de cauces y riberas; monitoreo de la calidad del agua; educación ambiental y participación comunitaria, así como financiamiento permanente y evaluación de resultados.

El aspirante fundamentó el planteamiento en los artículos 15 y 67 de la Constitución, que establecen la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente, además de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.

Asimismo, señaló que la iniciativa estaría vinculada con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los instrumentos de planificación hídrica.

El pacto convocaría al Gobierno, los partidos políticos, el Congreso Nacional, los ayuntamientos, el empresariado, las universidades, las organizaciones ambientalistas y las comunidades.

La propuesta incluye diagnósticos técnicos, presupuestos definidos, plazos de ejecución y metas verificables, cuyos avances serían divulgados periódicamente.

García afirmó que recuperar los ríos permitirá proteger la salud pública, garantizar el abastecimiento de agua, fortalecer la producción agropecuaria y preservar la biodiversidad.

dh/am