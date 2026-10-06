FJG asegura ganará primarias y acusa al PRM de interferir

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SANTO DOMINGO.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, aseguró que ganará las primarias de esa organización en 2027 con una ventaja mayor a la que, según afirmó, habría obtenido en la consulta interna suspendida prevista para este mes.

García sostuvo que en las primarias organizadas por la Junta Central Electoral (JCE) su margen será más amplio, porque nadie puede competir con él en una contienda de larga distancia.

Afirmó que la suspensión de la consulta, en la que se mediría el nivel de simpatía de los aspirantes presidenciales, obedeció a que sus adversarios internos estaban conscientes de que perderían de manera contundente.

El dirigente peledeísta también denunció que un sector minoritario del PLD ha involucrado al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la disputa interna para obtener beneficios políticos y obstaculizar su candidatura.

“A los de PRM, que por una cuestión obvia no quieren que sea candidato presidencial, que se preparen porque los voy a vencer en el 2027 y en las elecciones presidenciales del año 2028”, expresó.

García cuestionó que algunos vean la política como una “francachela” mientras, a su juicio, el futuro del país está amenazado por la gestión del Gobierno del PRM.

El aspirante habló ante cientos de dirigentes del PLD de distintas partes del país que respaldan su proyecto político, durante una actividad realizada en un hotel de Santo Domingo.

Afirmó que, pese a los obstáculos, continuará trabajando hasta alcanzar la candidatura presidencial y convertirse en presidente de la República.

dh/am