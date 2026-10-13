FJG alerta sobre impacto de municiones enviadas a Haití

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García advirtió que la imagen internacional de República Dominicana podría verse afectada si el Gobierno no esclarece la salida hacia Haití de más de 900,000 municiones calibre .50, según un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El aspirante presidencial calificó el caso de escandaloso y vergonzoso, y pidió a las autoridades presentar los resultados de una investigación rigurosa y convincente ante la opinión pública nacional y la comunidad internacional.

García consideró insuficiente la explicación del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, quien afirmó que las municiones que habrían llegado a territorio haitiano desde República Dominicana tienen más de 50 años de antigüedad.

“Estamos ante un hecho que no es de rango menor, sino que tiene una envergadura tal que podría afectar significativamente la imagen de República Dominicana a nivel internacional”, expresó.

El dirigente manifestó su esperanza de que las indagatorias del Ministerio de Defensa permitan establecer lo ocurrido y ofrezcan respuestas acordes con la gravedad del caso.

Asimismo, sostuvo que la buena reputación internacional del país constituye un activo fundamental que debe ser preservado por cualquier Gobierno.

García insistió en la necesidad de aclarar los hechos para evitar que el caso tenga consecuencias negativas para la percepción de República Dominicana en el exterior.

dh/am