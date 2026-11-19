El Festival Minutos Escénicos celebrará su segunda edición del 27 al 29 de noviembre en el Centro Cultural Banreservas.

SANTO DOMINGO.- El Festival Minutos Escénicos celebrará su segunda edición del 27 al 29 de noviembre en el Centro Cultural Banreservas, con una programación gratuita de obras teatrales, talleres y conversatorios.

Creado por las gestoras culturales Yelidá Díaz y Eva Aracena, a través de YEVARTE, el encuentro es el primero del país dedicado exclusivamente al teatro breve, bajo el lema «Mucho teatro en pocos minutos».

La iniciativa busca ampliar el acceso a las artes escénicas, impulsar la creación de piezas de corta duración y ofrecer nuevas oportunidades de exhibición a artistas dominicanos. Su propuesta también procura conectar talentos emergentes con profesionales de trayectoria.

La apertura será el viernes 27, a las 7:00 de la noche, con el acto inaugural y la presentación de Aishiteru, una propuesta circense dirigida por Iayatac Javier sobre la conexión, el equilibrio y la protección mutua.

El sábado 28 se impartirán los talleres Magia al instante, a cargo del ilusionista Ricky Ran, y El cuerpo en escena: de lo cotidiano a lo extraordinario, facilitado por Edison Alcántara.

Ese día también subirán a escena Victoria, corazón de poema, dirigida por Rosmery González; Junta de vecinas, bajo la dirección de Miguel Oniel, y Punto ciego, un thriller psicológico de Ismael Almonte. La jornada incluirá el conversatorio Quince minutos para descubrir una estrella.

El domingo 29 se presentarán las obras Luma en el Caribe Mágico, de Robelitza Pérez; Tanatosis, de Ingrid Luciano Sánchez, y Miss Capotillo, dirigida por Gabo Alcántara. También se realizará el conversatorio El teatro corto y la idiosincrasia dominicana, con Bryan Terrero y Robelitza Pérez.

Con esta edición, Díaz y Aracena buscan consolidar un espacio anual de creación, formación y exhibición teatral.

Los interesados pueden consultar las actualizaciones en Instagram, a través de @festivalminutosescenicos.

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