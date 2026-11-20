NUEVA YORK.- El doctor Fernando Aquino presentó la noche de este jueves su libro “El ascenso político dominicano en Nueva York: Un estudio sobre la incorporación política étnica urbana”.

La presentación tuvo lugar en la sede de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, en el Alto Manhattan, y reunió a destacadas figuras del ámbito académico y político, así como a líderes comunitarios, activistas, estudiantes, escritores y representantes de organizaciones dominicanas que hacen vida en la ciudad de Nueva York.

El evento fue organizado por el autor y la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, en su local de la 2406 de la avenida Amsterdam, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro de la cultura y el pensamiento dominicano en la diáspora.

Aquino explicó el origen, el alcance y los principales hallazgos de su investigación, que documenta cómo la comunidad dominicana pasó de ser una minoría migrante con escasa representación a convertirse en una fuerza política decisiva en la ciudad de Nueva York.

UN ESTUDIO SOBRE EL PODER DOMINICANO EN NY

El libro analiza el proceso de incorporación política étnica urbana de los dominicanos en Nueva York, desde los primeros liderazgos comunitarios y las luchas por el acceso a servicios, educación y vivienda, hasta la conquista de cargos electivos en el Concejo Municipal, la Asamblea Estatal, el Senado Estatal y el Congreso de los Estados Unidos.

Aquino abordó en su exposición temas como el papel de los clubes, las asociaciones y las iglesias en la organización comunitaria, el surgimiento de una clase política dominicana, la participación electoral, la representación de la mujer dominicana, el relevo generacional y la relación política entre la diáspora y la República Dominicana.

La obra también examina los desafíos que aún enfrenta la comunidad, como la baja participación electoral en algunos sectores, la necesidad de mayor unidad política, la formación de nuevos liderazgos y la defensa de los derechos de los inmigrantes en un contexto nacional cada vez más polarizado.

RECONOCIMIENTO A UNA TRAYECTORIA

Los participantes destacaron la trayectoria académica y comunitaria de Fernando Aquino, PhD, y valoraron el aporte de su libro como una herramienta fundamental para entender la historia política dominicana en el exterior y para orientar a las nuevas generaciones de líderes.

Varios de los asistentes coincidieron en que se trata de una obra necesaria, rigurosa y oportuna, que rescata la memoria de una lucha colectiva y que deja constancia del esfuerzo, la perseverancia y la capacidad organizativa de los dominicanos en Nueva York.

UNA NOCHE DE ORGULLO DOMINICANO

El ambiente estuvo marcado por el orgullo, la nostalgia y la celebración. Los asistentes compartieron anécdotas, recordaron a pioneros de la política dominicana en la ciudad y reflexionaron sobre el camino recorrido desde los primeros asentamientos en Washington Heights, Inwood y El Bronx hasta la actualidad.

Al cierre de la actividad, Aquino agradeció a la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, a los organizadores, a los participantes y a la comunidad por el respaldo recibido, y firmó ejemplares de su libro para los presentes.

La obra está disponible en Amazon.

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