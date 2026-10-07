FENARROZ respalda a Abinader en negociaciones con EE. UU.

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SANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ) expresó su respaldo al presidente Luis Abinader y a su equipo de Gobierno ante la nueva etapa de negociaciones entre República Dominicana y Estados Unidos, tras la incertidumbre generada en el sector por la derogación del Decreto 693-24.

La organización manifestó su confianza en que el proceso negociador priorizará el interés nacional y la protección de la producción dominicana, al considerar que el arroz constituye un componente esencial de la seguridad alimentaria, el empleo, la actividad económica y la estabilidad social.

FENARROZ indicó que la producción arrocera sostiene a miles de familias y es uno de los principales motores económicos de comunidades de 96 municipios pertenecientes a 21 provincias.

INVERSIONES Y COMPETITIVIDAD

La federación destacó que, desde la firma del DR-CAFTA, los productores nacionales han realizado inversiones en infraestructura, mecanización, tecnología e investigación, aumentando la productividad y calidad del cereal, además de desarrollar variedades adaptadas al consumidor y mantener precios accesibles.

No obstante, sostuvo que las negociaciones deben reconocer las diferencias entre las condiciones de producción de ambos países, debido a las mayores escalas productivas, capacidades financieras, infraestructura y mecanismos de apoyo con que cuenta Estados Unidos.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA

FENARROZ advirtió que detrás de cada quintal de arroz existe una amplia cadena que involucra productores, trabajadores, transportistas, comerciantes, agroindustrias, proveedores de insumos y técnicos.

Señaló que un debilitamiento del sector podría afectar otras actividades agropecuarias, ante una eventual migración de tierras arroceras hacia otros cultivos, lo que podría generar sobreproducción, reducción de precios y desequilibrios en la agricultura nacional.

Asimismo, afirmó que una mayor dependencia de las importaciones no garantiza necesariamente precios más bajos y defendió que la seguridad alimentaria debe considerar tanto el costo de los alimentos como la capacidad del país para producir los productos esenciales que consume su población.

an/am