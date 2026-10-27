FENACERD propone subsidio directo arroceros evitar quiebra

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SANTO DOMINGO. – El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD), Graciano Jiménez, propuso al Gobierno elaborar un plan estratégico que garantice subsidios directos a los productores de arroz, a fin de evitar la quiebra de ese sector ante la eliminación del arancel del 20 % aplicado al cereal procedente de Estados Unidos.

Jiménez reconoció la importancia de la decisión del presidente Luis Abinader de eliminar dicho gravamen, pero advirtió que la medida podría colocar a los productores dominicanos en desventaja frente a la competencia del arroz estadounidense, cuyos costos de producción, según afirmó, son menores debido a los subsidios que recibe en ese mercado.

El dirigente empresarial ofreció estas declaraciones el domingo durante una asamblea con comerciantes celebrada en el local de Codopimes, ubicado en Plaza Central.

ADVIERTE SOBRE RIESGOS PARA LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Jiménez explicó que la entrada del arroz estadounidense sin el arancel podría reducir su precio por debajo del producto nacional, situación que, a su juicio, amenazaría la rentabilidad de los productores dominicanos y pondría en riesgo la continuidad de sus operaciones.

“ Tuvimos 24 años para prepararnos en relación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA), pero los gobiernos no tomaron ningún tipo de iniciativas para proteger al productor nacional y ser parte de la competitividad que se requiere”, expresó.

El presidente de FENACERD consideró necesario adoptar medidas que permitan a los arroceros nacionales competir en condiciones más favorables, mediante el apoyo estatal y el fortalecimiento de la productividad.

PROPONE SUBSIDIOS DIRECTOS Y MAYOR COMPETITIVIDAD

El dirigente empresarial sostuvo que el Gobierno debe diseñar un plan estratégico que contemple subsidios directos a los productores de arroz, con el propósito de mantener los niveles de producción, mejorar la calidad del cereal y desarrollar una oferta competitiva tanto para el mercado interno como para los mercados internacionales.

Asimismo, planteó impulsar una producción de calidad, con prácticas sostenibles, que permita aprovechar las oportunidades de exportación y generar nuevas fuentes de ingresos para los campesinos y parceleros dedicados al cultivo.

A su entender, estas medidas contribuirían a preservar los empleos rurales, fortalecer la actividad agrícola y garantizar el abastecimiento nacional.

ALERTA SOBRE DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES

Jiménez advirtió que una eventual reducción significativa de la producción arrocera dominicana podría aumentar la dependencia de las importaciones y comprometer la soberanía alimentaria del país.

Señaló que, aunque la disponibilidad de arroz importado podría traducirse inicialmente en precios más bajos para los consumidores, una dependencia excesiva del producto extranjero expondría al país a cambios en los precios internacionales y a las decisiones de los países proveedores.

En ese sentido, defendió la necesidad de mantener una producción nacional capaz de abastecer la demanda interna y generar excedentes para la exportación.

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