SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La Federación Dominicana de Taekwondo (FEDOTAE) celebró con éxito su gran encuentro nacional, que reunió a cerca de 700 competidores pertenecientes a 21 asociaciones de distintas provincias del país, en una jornada caracterizada por la masiva participación, la integración familiar y el alto nivel competitivo.

La actividad fue inaugurada por el presidente de la FEDOTAE, Miguel Camacho, y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, quienes encabezaron la ceremonia central del evento.

TAEKWONDO PARA TODA LA FAMILIA

Durante sus palabras, Camacho destacó el respaldo recibido y afirmó que la federación trabaja para ampliar el alcance de esta disciplina mediante nuevos programas y la apertura de escuelas en diferentes puntos del territorio nacional.

Explicó que la iniciativa procura integrar a padres, jóvenes y adultos mayores, promoviendo un taekwondo inclusivo y abierto a toda la sociedad. También agradeció al presidente Luis Abinader por disponer la construcción del Pabellón de Taekwondo de la República Dominicana, una infraestructura que consideró fundamental para el crecimiento de este deporte.

De su lado, el alcalde Ulises Rodríguez manifestó su compromiso con el desarrollo deportivo y expresó su emoción al observar la participación de cientos de atletas y familiares.

El ejecutivo municipal afirmó que entre los competidores se encuentran futuros medallistas olímpicos y exhortó a los padres a continuar respaldando la formación deportiva de sus hijos, al considerar que el apoyo familiar es fundamental para alcanzar el éxito.

COMPETENCIA EN DIFERENTES MODALIDADES

El encuentro permitió exhibir el talento de los atletas nacionales en las categorías superior, cadete e infantil, así como en las modalidades de combate (kyorugi), formas (poomsae) y competencia por equipos (TK3).

Al cierre de la jornada, el secretario general de la FEDOTAE, Óscar Maldonado, resaltó la importancia de fortalecer la modalidad TK3, en la que República Dominicana ostenta el título de campeona panamericana.

Maldonado explicó que esta categoría fue incorporada a los Juegos Panamericanos y al ciclo olímpico regional, por lo que la federación trabaja para ampliar su desarrollo y garantizar la continuidad de los resultados que han colocado al país entre los referentes de esta modalidad en la región.