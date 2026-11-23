SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Taekwondo (FEDOTAE) celebró este fin de semana una jornada nacional de examen y certificación Kukkiwon, con el respaldo de 20 asociaciones provinciales y la participación de unos 60 atletas, instructores y maestros de esta disciplina.

La actividad forma parte del programa de desarrollo y masificación que impulsa la federación para fortalecer el nivel técnico, ampliar la formación de sus practicantes y promover el crecimiento del taekwondo en todo el territorio nacional.

El presidente de FEDOTAE, Miguel Camacho, explicó que la jornada permitió a participantes de diferentes edades y niveles actualizar sus certificaciones internacionales, una tarea que calificó como un compromiso pendiente de la institución.

FORTALECEN FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Camacho destacó que el proceso representa un avance para la organización institucional y la preparación de los recursos humanos del taekwondo dominicano.

La evaluación estuvo a cargo de un equipo de examinadores integrado por Iván Moscoso, los grandes maestros Luis Santana y Adalberto Escoto, así como los maestros Carmelo Mencía y Héctor Peguero.

El dirigente explicó que la actividad estaba programada inicialmente para junio, pero fue trasladada por decisión unánime del Comité Ejecutivo debido a su proximidad con los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

AMPLIACIÓN DE ESCUELAS EN TODO EL PAÍS

El presidente de FEDOTAE señaló que la jornada también responde al plan nacional de masificación, que contempla la apertura de nuevas escuelas y la incorporación de más personas a la práctica de esta disciplina.

Indicó que el propósito de la federación es eliminar las barreras que dificultan el acceso al taekwondo y garantizar oportunidades de formación para niños, jóvenes y adultos interesados en este deporte.

Finalmente, Camacho agradeció el respaldo de las 20 asociaciones provinciales participantes y destacó su compromiso con el fortalecimiento institucional y la expansión del taekwondo dominicano.

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