Fedojudo reconoce trayectoria María García en torneo cadete

SANTO DOMINGO. – La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) rindió un emotivo homenaje a la exjudoca María García durante la ceremonia inaugural del Campeonato Nacional Cadete y Junior, masculino y femenino, celebrado en la Casa Nacional de Judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El reconocimiento se realizó con motivo de su elección al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en atención a su destacada trayectoria y aportes al deporte nacional.

El presidente de Fedojudo, Gilberto García, destacó las cualidades de la exatleta y la definió como un referente para las nuevas generaciones.

“María García es un ejemplo de perseverancia y entrega, un modelo para las nuevas generaciones”, expresó.

LLAMA A LOS JÓVENES A PERSEGUIR SUS SUEÑOS

Al recibir la distinción, García exhortó a los jóvenes judocas a mantener el espíritu de superación, trabajar por sus objetivos y perseverar en la búsqueda de sus sueños.

“Todo lo que nos proponemos lo podemos lograr”, manifestó la exatleta.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, valoró el trabajo que desarrolla Fedojudo y motivó a los participantes a aprovechar la competencia para demostrar sus capacidades y avanzar en sus respectivas carreras deportivas.

MÁS DE 300 ATLETAS EN COMPETENCIA

En el Campeonato Nacional Cadete y Junior participaron más de 300 atletas de las diferentes categorías, informó Gilberto García, quien agradeció el respaldo del Ministerio de Deportes y del Comité Olímpico Dominicano.

El viceministro de Deportes, Franklyn de la Mota, consideró que el fortalecimiento del trabajo con las categorías menores garantiza la formación de nuevos talentos y el relevo de las selecciones nacionales superiores.

Asimismo, destacó a María García como un ejemplo de inspiración para los jóvenes que comienzan su recorrido en el judo.

En tanto, el general Minoru Matsunada, director de la Policía Turística, resaltó la importancia de ver a la juventud involucrada en actividades deportivas y demostrando sus habilidades.

En la ceremonia también estuvieron presentes el mayor general piloto Rafael Antonio Alegría, Rafael Villalona, el doctor Niemen, Juan Chalas, Luisa Martínez y Tony Mesa, además de otros dirigentes y miembros del comité ejecutivo de Fedojudo.

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