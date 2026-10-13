Federales investigan redes de tráfico humano de RD a P. Rico

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SAN JUAN.- Las autoridades federales investigan las redes de tráfico de personas que operan desde República Dominicana hacia Puerto Rico, tras el naufragio de una yola la semana pasada cerca de Isla de Mona que dejó tres muertos y 12 desaparecidos.

De acuerdo con el rotativo puertorriqueño, el fiscal jefe interino de la Fiscalía federal en San Juan, Héctor Ramírez Carbó, anunció la ampliación de la pesquisa este jueves al confirmar la radicación de cargos contra tres personas por el caso.

Ramírez Carbó indicó a El Nuevo Día que para la investigación contará con los recursos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y que el objetivo es ir más allá de los operadores de la embarcación.

«Traer ante la justicia a todo aquel que planificó, que se haya lucrado, o haya llevado a cabo este cruce ilegal de personas que resultó en una tragedia», dijo al diario.

«No vamos a descansar con meramente acusar a las personas que estaban en el navío dirigiendo la operación», agregó en declaraciones recogidas por el periódico. «Vamos a ir más allá. Estamos en coordinación con las autoridades dominicanas, y los acuerdos de colaboración que tenemos entre las agencias federales y diferentes países, para dar con las personas que estaban organizando estas travesías».

Durante una conferencia de prensa reseñada por El Nuevo Día, el fiscal declinó precisar a qué personas o estructuras investigan, pero apuntó que no solo mantienen comunicación con las autoridades en República Dominicana, sino que también rastrean potenciales «enlaces» en Puerto Rico.

«COMERCIANTES DE LA MUERTE»

Según explicó al rotativo, existen «cientos de viajes» de traficantes de humanos, aunque «muchos no llegan a salir de aguas de la República Dominicana y ya hay personas fallecidas».

En cuanto a los fines de los viajes, señaló que además de la entrada de extranjeros sin autorización del gobierno federal, en ocasiones también transportan cargamentos de sustancias controladas.

«Si hay trata humana, venta de niños y cosas así por el estilo, eso es objeto de investigación. Donde lo detectemos, vamos a investigar ese ángulo también», enfatizó a El Nuevo Día.

«Hay redes que se dedican a esto. No voy a entrar en detalles de identidades de estas redes, pero son viajes coordinados», añadió.

El funcionario sostuvo que cuentan con personal en República Dominicana que sirve de enlace con las agencias federales, aunque evitó ofrecer detalles sobre el avance de esas pesquisas.

«No puedo entrar en detalles de en qué etapa estamos en las investigaciones que puedan estar surgiendo en la República Dominicana, pero sí estamos trabajando en colaboración cercana», recalcó al periódico.

Admitió, sin embargo, las limitaciones para interceptar todos los viajes clandestinos.

«Ciertamente, no vamos a poder dar con la totalidad de los viajes clandestinos que llegan a Puerto Rico. Algunos son exitosos en traer gente», reconoció. «Los viajes siempre están, y siempre estarán estos traficantes de personas que los van a incitar a venir».

De acuerdo con lo publicado por El Nuevo Día, las personas que hacen la travesía usualmente pagan entre $1,000 y $5,000.

Por su parte, el capitán de navío de la Guardia Costera, Robert Stiles, explicó que la frecuencia de los viajes depende usualmente de las condiciones del tiempo, así como de otros factores.

El director en Puerto Rico de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Yariel Ramos, señaló en declaraciones al diario que «en los últimos dos meses ha incrementado» la cantidad de embarcaciones con inmigrantes intervenidas.

«Ellos esperan el momento oportuno. Hacen sus análisis, hacen su propia inteligencia», expuso Ramos, quien lamentó que el caso de la semana pasada se sume a otros viajes que han terminado en muertes, como el de un niño haitiano de tres años registrado en 2023.

«A los traficantes… sabemos lo que hacen. No son los ayudantes que dicen ser. Son comerciantes de la muerte», afirmó al rotativo. «Suben a hombres, mujeres y niños a lanchas podridas y sobrecargadas, sabiendo que el mar no perdona».

jt-am