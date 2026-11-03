Federación Taekwondo lanza programas captar talentos

SANTO DOMINGO. – La Federación Dominicana de Taekwondo anunció la puesta en marcha de dos programas estratégicos dirigidos a fortalecer esta disciplina desde sus bases, garantizar el relevo generacional y promover valores ciudadanos a través del deporte en todo el territorio nacional.

El presidente de la entidad, Miguel Camacho, destacó la importancia de estas iniciativas para el futuro del taekwondo dominicano, especialmente en la formación de nuevos atletas y la ampliación de su práctica en las comunidades.

CAPTACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS TALENTOS

El primer programa está orientado a identificar y desarrollar jóvenes talentos de las categorías cadete y juvenil. Las jornadas de trabajo se realizarán los fines de semana en el Pabellón de Taekwondo, donde serán evaluados prospectos de todas las provincias, en coordinación con los instructores de base.

«Estamos trabajando para asegurar el relevo del taekwondo de la República Dominicana para los próximos años, en categorías que son fundamentales para nosotros, como son cadete y juvenil», expresó Camacho.

MASIFICACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS CLUBES

El segundo componente corresponde al Programa de Desarrollo y Masificación del Taekwondo, cuyo objetivo principal es impulsar la creación de nuevas escuelas y clubes en cada provincia, con la intención de extender progresivamente esta práctica deportiva a municipios, comunidades rurales y parajes del país.

«Queremos llevar el taekwondo lo más cerca posible de la población, de las escuelas y de las comunidades. Más allá del alto rendimiento, nuestro compromiso es utilizar el deporte como una herramienta para formar mejores ciudadanos y mejores dominicanos», manifestó el dirigente deportivo.

Camacho aclaró que, sin descuidar los resultados internacionales del alto rendimiento, la federación desarrollará estos programas de manera abierta al público, sin restricciones de edad.

Asimismo, invitó a padres, hijos y abuelos a integrarse a la práctica del taekwondo, destacando sus beneficios para la salud física, el bienestar emocional y la convivencia familiar.

Con estas iniciativas, la Federación Dominicana de Taekwondo procura ampliar la participación deportiva, fortalecer sus estructuras de formación y preparar a las nuevas generaciones de atletas que representarán al país en futuras competencias.

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