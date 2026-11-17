SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) anunció la celebración del Campeonato Nacional Infantil Sub-12 y Sub-14 Absoluto y Femenino 2026, programado para el próximo sábado 21 de noviembre, con el respaldo del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

El presidente de la FDA, Wily González, ofreció los detalles del certamen e invitó a todas las asociaciones provinciales de ajedrez a formalizar las inscripciones de sus mejores representantes para esta competencia, que busca promover el talento y fortalecer el relevo generacional de la disciplina.

IMPULSO AL DESARROLLO INFANTIL

González destacó la importancia del ajedrez en la formación académica y personal de niños y adolescentes, al considerar que contribuye al desarrollo de habilidades como la concentración, la memoria, el pensamiento lógico y la toma de decisiones.

Asimismo, agradeció al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y al director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, por el respaldo ofrecido al fortalecimiento del ajedrez dominicano.

DETALLES DE LA COMPETENCIA

El campeonato se disputará en las categorías Sub-12 y Sub-14, en las ramas absoluta y femenina, bajo los reglamentos internacionales vigentes y con validez para el rating de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

La jornada comenzará a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Federación Dominicana de Ajedrez, ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El Albergue Olímpico Dominicano figura como sede alternativa.

El ritmo de juego será de 25 minutos, con cinco segundos de incremento por cada jugada, mientras que el arbitraje principal estará bajo la responsabilidad de Nelson Ortiz Pascual.

Las asociaciones provinciales y los delegados interesados en participar pueden obtener información y formalizar sus inscripciones a través del WhatsApp 829-858-3640.

La FDA reiteró su llamado a todas las entidades afiliadas para que garanticen la participación de sus jóvenes representantes en esta competencia nacional, concebida como una plataforma para descubrir y desarrollar las futuras figuras del ajedrez dominicano.

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