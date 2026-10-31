Fausto Liz encabezará misión de observación electoral en EE. UU.

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SANTO DOMINGO. – El embajador dominicano Fausto Liz encabezará la Misión de Observación Electoral Internacional de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) durante las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre de 2026.

El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, el senador mexicano Alejandro Moreno, quien destacó la trayectoria de Liz y su compromiso con la democracia en República Dominicana y América Latina.

La delegación estará integrada por políticos y especialistas electorales de más de 20 países de la región.

El equipo tendrá como coordinador a Sebastián Hagobian, director del Observatorio Electoral de COPPPAL, mientras que el embajador peruano Gerardo Morris asumirá como subjefe de misión.

dh/am