Familia de joven Darlin Mercado demanda por daños a la Policía

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SANTO DOMINGO.- La familia del joven Darlin Mercado Reyes, quien murió tras recibir un disparo de un cabo de la Policía Nacional, interpuso una demanda civil por daños y perjuicios contra la institución policial, acción que provocó el aplazamiento de la audiencia para conocer la medida de coerción contra el agente imputado.

La audiencia, en la que el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el cabo José Francisco Moreta Heredia, fue reprogramada para el próximo miércoles al mediodía, con el objetivo de que la Policía Nacional sea formalmente citada como parte del proceso judicial.

El abogado de la familia, Bunel Ramírez, informó que la acción legal busca que la institución responda por los daños ocasionados tras la muerte del joven, ocurrida el pasado viernes en el sector La Cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste.

Asimismo, el jurista rechazó las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto sometimiento de un agente distinto al que aparece en el video del hecho, asegurando que no existen elementos que sustenten esa afirmación y que la familia mantiene plena confianza en la identificación del imputado.

Por su parte, el padre de la víctima, Noel Mercado Pérez, reiteró que espera que se imponga la pena máxima al responsable de la muerte de su hijo y afirmó confiar en que el proceso judicial se desarrollará con transparencia.

El caso ha generado amplia indignación en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales y el avance de la reforma de la Policía Nacional.

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