Falleció hoy a los 93 años monseñor De Jesús Moya

Los funerales de De Jesús Moya se realizarán mañana en la Catedral Santa Ana, de esa ciudad, mientras que su sepultura será el viernes próximo. El novenario será en la catedral desde mañana hasta el 15 de noviembre.

El monseñor fallecido fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1961. Realizó estudios de posgrado en Madrid, y en la capital ecuatoriana de Quito.

Asumió como segundo obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís en abril de 1984, cargo que ejerció durante 28 años hasta su renuncia en mayo de 2012 por motivos de edad, afirmó la CED en una nota.

En su ministerio sacerdotal desempeñó las funciones de vicario de la Parroquia-Catedral Santiago Apóstol y capellán del Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes (1961); vicerrector y rector del Seminario Menor San Pío X, (Licey, Santiago de los Caballeros) y vicario de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Licey (1962).

Además, fue director de las Obras Misionales Pontificias, capellán de la Fuerza Aérea de República Dominicana, vicario general de Santiago y párroco en los templos San Rafael, Santa Ana y en la Catedral Santiago Apóstol.

an/am