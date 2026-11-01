Fallece un hijo de Mario Emilio Pérez e Ivelisse Prats Ramírez

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Falleció Milovan Ernesto Pérez Prats, quien era economista e hijo de la reconocida educadora y dirigente política Yvelisse Prats-Ramírez de Pérez y del periodista Mario Emilio Pérez, dos figuras conocidas de la vida pública dominicana.

Sus restos fueron expuestos en la capilla La Paz de la Funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln e inhumados este domigo en el cementerio Cristo Redentor..

No se ha informado públicamente la causa del fallecimiento.

Milovan era un economista y asesor que desempeñó diversos roles técnicos e institucionales en distintas entidades, entre ellas la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Fue designado el 28 de marzo de 2012 mediante el Decreto150-12 como asesor del Poder Ejecutivo en materia de pensiones, cargo del cual fue removido en agosto de 2020 mediante el decreto del presidente Danilo Medina. Participó como expositor y analista en temas de economía, finanzas públicas y coyuntura nacional en la República Dominicana en distintos foros del CIPROS. Con frecuencia hacía publicaciones económicas en medios periodisticos locales, sp-am