Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda mexicana

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CIUDAD DE MÉXICO, 28 oct (Prensa Latina) Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda mexicana, falleció hoy a los 92 años de edad, informó el prestigioso diario La Jornada.

El medio de comunicación detalló que su cuerpo será velado mañana a partir de las 07:00 hora local en el panteón Francés.

A través de una larga nota, el rotativo recordó que Cárdenas abandonó el Partido Revolucionario Institucional luego de considerar que este se había alejado de los principios que le dieron origen en la Revolución mexicana.

Según agregó, se lanzó por primera vez como candidato presidencial del llamado Frente Democrático Nacional en la cita ante las urnas de 1988, y posteriormente optó por fundar una formación política para llevar adelante los objetivos de su campaña.

De esa manera nació el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, refirió La Jornada, al añadir que volvió a ser aspirante presidencial en 1994 y 2000, y en 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo de esta capital.

«Como parte de la transformación del país, el ingeniero luchó por la transición democrática y en el año 2000 acompañó a Andrés Manuel López Obrador (quien se convertiría en presidente del sexenio 2018-2024) en la Alianza por la Ciudad de México a jefe de Gobierno», apuntó.

El Instituto Politécnico Nacional otorgó a Cárdenas el Doctorado Honoris Causa en enero pasado por su destacada trayectoria, sus aportaciones a la sociedad mexicana y su contribución invaluable a la consolidación de la democracia en el país.

En marzo de este año, Petróleos Mexicanos anunció que la empresa contaría con una comisión consultiva encabezada por Cárdenas, hijo del exmandatario Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien encabezó la expropiación petrolera en 1938.

car/las