Exposición rescata legado de inmigración española en RD

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SANTIAGO. La Fundación de la Inmigración Española en la República Dominicana (FINMIESP) y la Embajada de España inauguraron este miércoles una exposición itinerante que recoge los aportes de los inmigrantes españoles al desarrollo económico, social y cultural del país durante más de 150 años.

La muestra La inmigración española en la República Dominicana: una historia que contar reúne 24 paneles con fotografías, documentos y acontecimientos históricos relacionados con la influencia española en la agricultura, el comercio, la educación, la arquitectura y las artes.

El acto se celebró en la Casa Club del Centro Español de Santiago, encabezado por Juan Lendoiro, presidente de esa entidad, y José Vitienes Colubi, titular de FINMIESP, con la participación de la embajadora de España, Lorea Arribalzaga Ceballos.

El recorrido aborda episodios como la llegada de refugiados republicanos españoles a partir de 1939 y el establecimiento de familias dedicadas a actividades agrícolas y comerciales durante el siglo XX. También destaca el papel de los clubes y asociaciones en la preservación de las tradiciones y el fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones.

La exposición combina investigaciones de Manuel García Arévalo y Francis Pou León con imágenes del Archivo General de la Nación y colecciones privadas. Algunas fotografías se presentan por primera vez.

Como parte de la iniciativa, FINMIESP invita a inmigrantes, descendientes y familias a compartir fotografías, cartas, pasaportes y otros documentos para contribuir a la creación de un archivo histórico sobre esta comunidad.

Tras su apertura en Santiago, la muestra llegará el 25 de noviembre a la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, y el 4 de diciembre al Club 2 de Julio, en San Pedro de Macorís.

dh/am