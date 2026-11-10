Éxito en Tacones celebrará su sexta edición en Santo Domingo

SANTO DOMINGO. – La plataforma Éxito en Tacones celebrará su sexta edición este 13 de noviembre en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico, con el encuentro “Mujer Mariposa: Una nueva versión de ti”, enfocado en el liderazgo y el desarrollo femenino.

La actividad busca promover el crecimiento personal y profesional de las mujeres mediante conferencias, paneles y testimonios sobre transformación, resiliencia y superación.

La iniciativa, creada por la empresaria Ana Cantera, ha desarrollado anteriores ediciones bajo conceptos como Florece, SHINE, Mujer Perla y Mujer Fénix, con una propuesta orientada al empoderamiento y la formación de mujeres líderes.

Entre las participantes figuran Jennifer Ventura, Miss República Dominicana Universo 2025; Mildia Francisco, fundadora de Vagy Rejuvenation; Marielis, CEO de Hair Plus, y Teuriss Álvarez, representante de la industria del network marketing.

La representación internacional incluirá a Erika Delgado, de Colombia; Suggey Buelna, cosmetóloga y empresaria mexicana, y Yubiris Chourio de Vedda, pastora y conferencista venezolana.

Bajo la metáfora de la metamorfosis de la mariposa, esta edición propone reflexionar sobre los cambios personales, el desarrollo de nuevas capacidades y la construcción de una versión renovada de cada mujer.

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