Exdirector del CONAPE defiende la transparencia en su gestión

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SANTO DOMINGO.– El exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), José García Ramírez, ofreció explicaciones sobre los gastos realizados durante su gestión al frente de la institución y reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos.

El exfuncionario sostuvo que los desembolsos correspondieron a necesidades operativas y administrativas, así como a programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas envejecientes, en cumplimiento de las responsabilidades legales del organismo.

García Ramírez indicó que considera necesario ofrecer estas precisiones para que la ciudadanía disponga de información contextualizada sobre la ejecución presupuestaria durante el período en que dirigió la entidad.

DESTACA MECANISMOS DE CONTROL

El exdirector del CONAPE señaló que la administración financiera del Estado cuenta con procedimientos de supervisión y fiscalización para verificar la ejecución del gasto público.

En ese sentido, explicó que los libramientos de pago y las operaciones presupuestarias están sujetos a mecanismos de revisión y aprobación de la Contraloría General de la República, conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes.

Afirmó que los gastos realizados durante su gestión estuvieron sometidos a los procedimientos de control correspondientes y consideró que estas aclaraciones contribuyen a una comprensión objetiva de la administración de los recursos institucionales.

REAFIRMA COMPROMISO CON LA ÉTICA PÚBLICA

García Ramírez destacó que su trayectoria profesional ha estado vinculada al servicio público y la docencia universitaria, actividades en las que, aseguró, ha procurado actuar con integridad, honestidad y respeto al ordenamiento jurídico.

Asimismo, manifestó su disposición de colaborar con cualquier proceso de revisión o verificación institucional que resulte pertinente.

“Durante toda mi trayectoria como servidor público y docente universitario he actuado con estricto apego a la ética, la legalidad y la transparencia. Por ello considero mi deber ofrecer estas aclaraciones a la ciudadanía, con responsabilidad y respeto a la verdad”, expresó.

El exfuncionario reiteró que la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley son fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

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