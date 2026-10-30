Excónsul ve bandas haitianas protegidas por el poder político

Héctor Rodríguez Pimentel tras la conferencia «República Dominicana y Haití: una historia de encuentros y desencuentros»

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SANTO DOMINGO. – El ingeniero, periodista, escritor y ex cónsul general dominicano en Puerto Príncipe, Héctor Rodríguez Pimentel, afirmó que la proliferación de bandas armadas que mantiene a Haití sumido en una profunda crisis de inseguridad es el resultado de décadas de utilización de grupos violentos por parte de sectores del poder político y económico.

Rodríguez Pimentel abordó el tema durante la conferencia «República Dominicana y Haití: una historia de encuentros y desencuentros», celebrada en el Museo Nacional de Historia y Geografía, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, bajo los auspicios de esa institución.

Durante su exposición, sustentada en investigaciones históricas y experiencias recogidas en su libro Haití, el vecino desconocido, explicó que para comprender la violencia que actualmente afecta a la nación haitiana es necesario examinar sus raíces políticas, sociales e institucionales.

DE LOS TONTON MACOUTES A LOS EJÉRCITOS CRIMINALES

El escritor recordó que uno de los principales antecedentes de la instrumentalización política de la violencia en Haití se encuentra en los Tonton Macoutes, organización paramilitar creada durante la dictadura de François Duvalier, iniciada en 1957, que funcionó como instrumento de intimidación, persecución y control político.

Explicó que, tras la caída de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, en 1986, persistieron las prácticas de violencia organizada y proliferaron agrupaciones armadas vinculadas a diferentes sectores de poder.

Posteriormente, durante las décadas de 1990 y 2000, surgieron y se fortalecieron organizaciones conocidas como baz y chimères, algunas de las cuales fueron utilizadas en enfrentamientos políticos, movilizaciones violentas y acciones de intimidación.

Rodríguez Pimentel señaló que, con el paso de los años, esas estructuras adquirieron mayor autonomía, capacidad de fuego y control territorial, hasta convertirse en organizaciones criminales dedicadas al secuestro, la extorsión, el tráfico ilícito y el dominio armado de comunidades enteras.

FRENAR EL TRÁFICO DE ARMAS Y EL FINANCIAMIENTO

Uno de los planteamientos centrales de la conferencia fue la necesidad de establecer un sistema internacional efectivo para impedir el suministro ilegal de armas y municiones a las organizaciones criminales haitianas.

Rodríguez Pimentel consideró que cualquier operación de seguridad destinada a recuperar el control territorial resultará insuficiente mientras las bandas continúen recibiendo armamento, municiones y recursos económicos mediante redes de contrabando y financiamiento ilícito.

En ese sentido, sostuvo que la comunidad internacional debe prestar especial atención a las rutas marítimas, los puertos, los circuitos comerciales y las redes transnacionales que facilitan el abastecimiento de esos grupos.

Asimismo, planteó que la recuperación de Haití requiere una fuerza de seguridad con suficiente capacidad operativa para desarticular las organizaciones criminales, proteger a la población civil y restablecer progresivamente la autoridad del Estado.

UNA PROPUESTA PARA RECONSTRUIR HAITÍ

El exdiplomático dominicano planteó que la solución debe sustentarse en una estrategia integral que combine seguridad, gobernabilidad, desarrollo económico y cooperación internacional.

En ese contexto, defendió la necesidad de fortalecer las instituciones haitianas, combatir las redes de corrupción y complicidad con las bandas, recuperar los servicios públicos y generar condiciones que permitan restablecer la actividad productiva.

También consideró indispensable que las iniciativas internacionales cuenten con participación y liderazgo haitianos, de manera que el proceso de estabilización no se convierta en una intervención indefinida ni sustituya la responsabilidad de las autoridades nacionales.

DOS PUEBLOS CONDENADOS POR LA GEOGRAFÍA A ENTENDERSE

Durante la conferencia, Rodríguez Pimentel también realizó un recorrido por los principales acontecimientos que han marcado las relaciones entre ambas naciones, desde la época colonial hasta los desafíos contemporáneos.

Destacó que la historia compartida de República Dominicana y Haití contiene episodios de confrontación, pero también importantes manifestaciones de solidaridad, cooperación e intercambio cultural y económico.

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