Evaluación física y mental a aspirantes presidente de RD

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En toda democracia madura, el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes debe ir acompañado del derecho a conocer si quienes aspiran a dirigir el Estado cuentan con las condiciones físicas y mentales necesarias para ejercer el cargo. En la República Dominicana, este debate cobra cada vez mayor relevancia ante la realidad de líderes políticos de avanzada edad que, por diversas razones, no se someten voluntariamente al escrutinio médico público.

La Presidencia de la República no es un puesto simbólico. Implica jornadas extensas, toma de decisiones bajo presión, manejo de crisis nacionales e internacionales y una carga emocional considerable. Por ello, resulta razonable plantear que la evaluación integral de salud —física y cognitiva— sea considerada una condición sine qua non para quienes aspiran a ocupar la primera magistratura del Estado.

No se trata de discriminar por edad ni de vulnerar la dignidad personal de ningún dirigente. La edad cronológica, por sí sola, no determina la capacidad de gobernar. Existen líderes longevos con plena lucidez y energía, así como figuras más jóvenes con limitaciones importantes. El punto central es la transparencia frente al electorado.

En democracias consolidadas, la salud de los jefes de Estado ha sido históricamente un asunto de interés público. La razón es simple: la estabilidad institucional puede verse comprometida si un gobernante carece de las condiciones médicas para cumplir sus funciones o si su estado se oculta hasta convertirse en una crisis de gobernabilidad.

La población dominicana merece certezas, no especulaciones

Un protocolo formal de evaluación médica para aspirantes presidenciales —realizado por juntas médicas independientes y con criterios técnicos claros— contribuiría a elevar la confianza pública y a fortalecer la institucionalidad democrática. Este proceso debería incluir, como mínimo, exámenes físicos generales, evaluación cardiovascular, pruebas neurológicas y valoración cognitiva.

Naturalmente, cualquier iniciativa en esta dirección debe equilibrar dos principios fundamentales: el derecho a la privacidad del candidato y el derecho colectivo a la información relevante sobre quien podría dirigir los destinos nacionales. La clave está en definir qué aspectos de salud son de interés público y cuáles pertenecen estrictamente al ámbito privado.

También es importante evitar la instrumentalización política de la salud. La evaluación no puede convertirse en un arma de descrédito entre adversarios ni en un mecanismo de exclusión arbitraria. Debe ser un proceso técnico, uniforme y obligatorio para todos los aspirantes que cumplan los requisitos constitucionales para competir.

Más que una medida contra individuos específicos, esta propuesta apunta a fortalecer la calidad de nuestra democracia. La confianza en el liderazgo político se construye con transparencia, reglas claras y respeto institucional.

Si la República Dominicana aspira a seguir consolidando su sistema democrático, la discusión sobre la evaluación física y mental de los candidatos presidenciales ya no puede postergarse. La salud de quien gobierna no es un asunto menor: es una variable estratégica para la estabilidad del Estado y para la tranquilidad de la nación.

Convertir esta evaluación en un requisito formal no debe verse como una barrera, sino como una garantía de responsabilidad pública. Porque al final, gobernar un país exige no solo voluntad política y experiencia, sino también la capacidad plena —física y mental— para ejercer el poder con eficacia y equilibrio.

jpm-am