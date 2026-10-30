Eusebio Suero conquista premio de Jugador Más Valioso TBS DN

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SANTO DOMINGO, RD.- El versátil jugador Eusebio Suero, del club Rafael Barias, conquistó el premio de Jugador Más Valioso del TBS Distrito 2026, en sus “Bodas de Oro”, 50 años, el cual está dedicado a la Empresa Seaboard “Energía Limpia”.

Suero, de 23 años y oriundo del sector de Villas Agrícolas, ayudó a su equipo El Barias, que dirige José -Pancho- Fortuna, a conseguir un récord de 8-2 en la serie regular del grupo B, empate en el primer lugar con Los Prados (quedó en la cima por goal average).

En 10 partidos de la etapa regular, jugó 361 minutos, 28 bolas robadas y 22 perdidas, cinco bloqueos, 19 asistencias (1.9 p/p), atrapó 54 rebotes (5.4 r/p), lanzó de campo 118-56 (47 %), de dos tiró de 39-22 (56%), desde el arco de tres lanzó de 79-34 (43%) y de libres 30-19 (63%), una cantidad de puntos anotados de 165 (7mo en liderato) y un promedio de 16.5 p/p.

Para conquistar el premio de Jugador Más Valioso, Suero, recibió el voto favorable de 20 cronistas deportivos, reporteros gráficos y comunicadores, que cubren las incidencias del 50 TBS Distrito 2026, de un total de 51 que ejercieron su voto con conciencia y objetividad.

Después de Suero, el segundo lugar fue para Juan Guerrero, de Bameso, con 12 sufragios; William Cruz, de Los Prados, nueve votos, y su compañero de equipo Alejandro Vásquez, ocho; y un voto de Richard Bautista, de Mauricio Báez, y Raymond Bastardo, de El Millón.

Suero detuvo la seguidilla de tres premios de Más Valioso que llevaba Juan Guerrero, quien ha ganado cuatro en total en toda su historia de participaciones en el campeonato capitalino.

La información la hizo pública la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), a través de su Dirección de Prensa, que dirige el cronista deportivo Odalis Sánchez.

La justa capitalina tiene en opción a la Copa BanReservas y los partidos se celebran en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Dirigente y Novato del Año

El galardón de Dirigente del Año recayó el técnico dominico-boricua Carlos Payano, quien sacó 45 votos de 51 emitidos, y condujo a su equipo de Los Prados al mejor récord del 50 TBS Distrito 2026 con una marca de 8-2, como parte del grupo B, del que quedó líder.

El premio de Novato del Año se lo adjudicó Carlos Pepín, del club Mauricio Báez.

Otros premios

El premio de Mejor Sexto Hombre recayó en Gerald Abreu, del club San Lázaro, quien logró 15 votos, y superó a Daniel Rivera, del Mauricio Báez, con 13 sufragios, y a su compañero Carlos Pepín, 11. Carlos Pérez, de Los Prados, seis, y Kevin Mateo, de San Carlos, cinco.

El premio de Defensa del Año se lo ganó Raymond Bastardo, del club El Millón, con 20 votos; Dimas Carrasco, del equipo Rafael Barias, sacó 10, y nueve sufragios para Richard Bautista, de Mauricio Báez, y Edgar Tejeda, de San Lázaro.

El galardón de Jugador de Más Progreso fue para Dimas Carrasco, del club Rafael Barias, con 30 votos; el Gerente del Año lo fue Kendry Peralta, del club Los Prados; y el Mejor Club en Redes Sociales lo honores fueron para el Mauricio Báez, con votación mayoritaria de 28.

Quinteto Todos Estrellas:

1.- Armador: 32 votos

William Cruz (Los Prados).

2.- Guard: 20 votos

Alejandro Vásquez (Los Prados).

3.- Pequeño Delantero: 40 votos

Eusebio Suero (Rafael Barias).

4.- Delantero de Poder: 45 votos

Juan Guerrero (Bameso).

5.- Centro: 36 votos

Raymond Bastardo (El Millón).

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