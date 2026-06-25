EU y más de 15 países ofrecen ayuda a Venezuela tras sismos

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CARACAS.- Estados Unidos y numerosos países expresaron su solidaridad con Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la región centro-norte del país con 39 segundos de diferencia, dejando al menos 164 muertos y 971 heridos.

El presidente Donald Trump aseguró que su país está “listo, dispuesto y capacitado para ayudar” y ordenó a todas las agencias federales “prepararse y actuar con rapidez”.

“Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos!”, publicó Trump en Truth Social. Añadió que “los primeros informes no son buenos”.

LATINOAMERICA SE MOVILIZA

México lamentó “profundamente los daños” y confirmó que no hay mexicanos afectados. Su embajada en Caracas está en alerta.

Brasil: El presidente Lula da Silva expresó “preocupación y consternación” e instruyó a Cancillería evaluar medidas de asistencia para apoyar al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Ecuador: Daniel Noboa anunció el envío inmediato de ayuda humanitaria. “Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. Ecuador actuará con la rapidez que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir”, escribió en X.

Perú expresó solidaridad y confirmó que no hay peruanos afectados. La Sección de Intereses en Caracas habilitó líneas de emergencia. Las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas desde hace dos años.

Chile ofreció ayuda humanitaria y de rescate. “Manifestamos la disposición de prestar ayuda en caso de ser requerida”, señaló Cancillería.

El Salvador: Nayib Bukele envió “toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela”.

Bolivia: El presidente Rodrigo Paz manifestó “profunda solidaridad” y disposición de “brindar el apoyo que sea necesario”.

Honduras: Nasry ‘Tito’ Asfura expresó “profundo sentimiento de solidaridad” y envió “un mensaje de fortaleza a las familias afectadas”.

Europa y China también responden

España, Portugal, Bélgica, Alemania y Francia se declararon dispuestos a enviar asistencia. Italia pedirá a la UE activar el Mecanismo de Protección Civil para “coordinar y financiar” las intervenciones.

China expresó condolencias y aseguró que ofrecerá “toda la ayuda” a su alcance. “Confiamos en que bajo el liderazgo del Gobierno de Venezuela, el pueblo podrá superar esta calamidad”, dijo el portavoz Guo Jiakun. China ha sido aliado clave del chavismo, aunque ha mantenido distancia tras la captura de Nicolás Maduro por EE.UU. en enero pasado.

El último sismo de magnitud similar en Venezuela ocurrió en 2018: un 7,3 en Sucre que afectó a diez países de la región. Las autoridades venezolanas mantienen el estado de emergencia y advierten que la cifra de víctimas podría aumentar.