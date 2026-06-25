Abinader expresa solidaridad y anuncia ayuda para Venezuela

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader informó haber conversado con su igual de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien transmitió la solidaridad del pueblo y el gobierno de la República Dominicana por las víctimas de los dos terremotos que azotaron ese país.

“Acabo de conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto”, publicó Abinader en la red social X.

MISIÓN DOMINICANA VIAJARÍA ESTE MISMO JUEVES

Anunció que a primeras horas de este jueves partiría una misión dominicana hacia Venezuela como parte de la respuesta humanitaria.

“Mañana partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas”, detalló.

Agregó que “nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles”.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en la región centro-norte de Venezuela han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos, según el último balance oficial.