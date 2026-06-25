Abinader expresa solidaridad y anuncia ayuda para Venezuela

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader informó haber conversado con su igual de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien transmitió la solidaridad del pueblo y el gobierno de la República Dominicana por las víctimas de los dos terremotos que azotaron ese país.
“Acabo de conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto”, publicó Abinader en la red social X.
MISIÓN DOMINICANA VIAJARÍA ESTE MISMO JUEVES
Anunció que a primeras horas de este jueves partiría una misión dominicana hacia Venezuela como parte de la respuesta humanitaria.
“Mañana partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas”, detalló.
Agregó que “nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles”.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en la región centro-norte de Venezuela han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos, según el último balance oficial.
Si en las republica dominicanas pasan gobiernos vienen gobiernos y ellos cooperation con donations con todos los gobiernos de afuera sin embargo nuestros pais las gentes esta muertas de hambres y miserias pero todos los funcionarios y ministry’s de todos los gobiernos millonarios y los pobres llevandoselo el err Diablo!
Así mismo.
Que haga el préstamo de 100 millones de dólares y mande a Venezuela 100 cajitas de Aspirina. Eso es lo que va hacer.
Hay que mandar para Venezuela a eduardo guillerma, a miguelucho espaillat, a josé A jary ramírez, y a rosa la perrra mateo…Este es el momento de ellos demostrar que son comunistas
Ja ja ja todas esas ratas son buche y plumas no más
TODO EL PUEBLO DOMINICANO CELEBRA CON JUBILO LA REIVINDICACION DE DON GONZALO CASTILLO. ESPERANZA DE PROGRESO, BIENESTAR, DESARROLLO Y PROSPERIDAD PARA LA NACION.
LA OBRA SIGUE CON GONZALO.
#FuckPRMierrda #LaObraSigueConGonzalo #FuerzaG2028 #GraciasDanilo #NoSabenGobernar #NarcoEstadoPRMierdista
DANILO MEDINA:
911
REVOLUCION EDUCATIVA
HOSPITALES
LA NUEVA BARQUITA
CIUDAD JUAN BOSCH
LUZ 24/7
CIRCUNVALACIONES
ASISTENCIA VIAL
METRO
TELEFERICO
ESTANCIAS INFANTILES
EXPORTACIONES (MADE IN RD)
SEGURIDAD SOCIAL
ETC LARGO
PRMIERRDA (NARCO TAYOTA DEGENERADA): PROMESAS Y PICAZOS. Y MUCHOS ESCANDALOS ROBOS ETC.
HIJO DE CANINA DEGENERADO.
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #MoraoEntero2028 #FuckPRMierrda #LaObraSigueConGonzalo
Buenos dias presidente,, este pais esta parado en cuatro,, (4) block señor presidente,, salqa de noche como un cuidadano cualquiera por la provincia del este y de una manera PERSONAL usted puede ver ,, CONTATAR la condicciones en que se encuentra este pais,, sea un pais diriqido por ñame el ****..
EXECELENTE SEÑOR PRESIDENTE ABINADER ASI SE HACE, A ENVIAR MEDICAMENTOS PARA LOS HERIDOS QUE VENEZUELA ES UN PUEBLO HERMANÓ, COMPRÉ LOS MEDICAMENTOS A LOS LABORATORIOS DOMINICANOS QUE SE DE SU ALTA CALIDAD Y EXCELENTE SERVICIOS Y ENVIELOS HOY MISMO VIA AEREA DE MODO QUE LLEGUEN HOY A LOS HERIDOS.