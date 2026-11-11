EU: Trump reivindica secretario de Defensa en el Día Veteranos

WASHINGTON 11 Nov.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reivindicado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el marco de las conmemoraciones por el Día de los Veteranos, tan solo un día después de que el Congreso tumbara el intento de iniciar un proceso de destitución.

Un día después de que la Cámara de Representantes bloqueara una iniciativa para someterlo a un juicio político, el mandatario estadounidense ha subrayado la figura de Hegseth en un acto de marcado carácter militar, que coincide con la celebración a nivel internacional como conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial.

«Ha hecho un trabajo fantástico, os quiere y os protege. Todo esto gira en torno a vosotros», ha valorado el presidente estadounidense.

«En el Día de los Veteranos, renovamos nuestra eterna gratitud hacia cada uno de nuestros compatriotas que ha respondido a la llamada del deber», ha declarado Trump en un acto en el que ha rendido homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense y depositado una corona de flores en honor a los caídos en las guerras.

VICTORIA «TOTAL» EN LA GUERRA EN IRÁN

Ante los miembros del Ejército, el jefe de la Casa Blanca ha defendido la guerra en Irán asegurando que Teherán «lleva librando una guerra contra Estados Unidos desde 1979», por lo que Washington debería haber actuado «hace mucho tiempo».

«Todos nosotros respondimos. Contraatacamos. Y contraatacamos con contundencia y ganamos. Quiero asegurarme de que consigamos una victoria total, no una victoria del 93%. Será total», ha afirmado.

En todo caso, Trump ha enviado una señal de que la ofensiva militar podría haber finalizado al incidir en que espera «no tener que destruir nada más de ese país».

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