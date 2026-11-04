EU: Trump descarta el uso de armas nucleares contra Irán

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no considera necesario recurrir al uso de armas nucleares contra Irán, en medio de reportes sobre presiones de Israel para lanzar un ataque atómico.

«No lo necesito. Ya hemos acabado con el 90 % de su capacidad, así que no lo necesito», respondió Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de un ataque nuclear contra el país persa.

En paralelo, el mandatario dejó abierta la posibilidad de intensificar las acciones militares contra Irán, asegurando que el Gobierno evaluará las distintas opciones y actuará en función de lo que considere «mejor» para su país.

EL REPORTE DE TUCKER CARLSON

Las declaraciones de Trump se producen después de que el periodista Tucker Carlson difundiera informaciones en las que, citando fuentes no identificadas, advertía de que Washington podría estar a pocos días de lanzar un ataque nuclear contra territorio iraní.

Según Carlson, esta posibilidad respondería a presiones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y tendría como posible objetivo el monte Pickaxe, una instalación donde Israel sospecha que Teherán habría reanudado sus actividades de enriquecimiento de uranio.

POSTURA DE TEHERÁN

Teherán ha reiterado en múltiples ocasiones que su programa nuclear tiene objetivos exclusivamente pacíficos y no busca desarrollar armas nucleares, sino generar energía para desarrollar la sanidad y la agricultura, conservar alimentos e impulsar la investigación científica.

MENSAJE DEL LÍDER SUPREMO

En paralelo, el líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jamenei, publicó este miércoles un mensaje sobre los resultados de las elecciones de medio mandato en EE.UU., en el que interpretó la victoria demócrata como un «no a la guerra» y descartó cambios en la política de Washington hacia la República Islámica.

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