Responde a Obama; lo acusa de incompetente y cometer errores

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WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó contra el expresidente Barack Obama, al que acusó de incompetencia durante su mandato, y cuestionó su respaldo a distintos candidatos demócratas, al tiempo que pidió el voto para el republicano Mike Rogers en Michigan, todo ello después de que el exmandatario le señalase como «directamente responsable» de la subida de los precios por la guerra contra Irán.

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump criticó la política de Obama hacia Irán, asegurando que entregó a Teherán «miles de millones de dólares» y le facilitó el camino para desarrollar un arma nuclear.

Además, le reprochó haber apoyado las candidaturas de Hillary Clinton y Kamala Harris, ambas derrotadas, y auguró un nuevo fracaso para el candidato al que, según él, respaldaba actualmente.

ATAQUES PERSONALES

El inquilino de la Casa Blanca dirigió asimismo sus ataques contra este último, a quien calificó de «yihadista de la Hermandad Musulmana» y acusó de mantener posiciones contrarias a los judíos, la población negra, los estadounidenses y el propio Trump.

También lo describió como un «falso médico» al frente de lo que consideró «la peor clínica de Estados Unidos» y cuestionó su reputación, asegurando que empeoraría «a medida que se revelara más información». «Y hay mucha», apostilló.

LLAMADO AL VOTO EN MICHIGAN

Por otro lado, Trump defendió su gestión económica en Michigan y aseguró que ganó en el estado «por mucho», además de reivindicar la recuperación de la industria automovilística, el fortalecimiento de la base de la Fuerza Aérea y la existencia de más puestos de trabajo que nunca.

En este contexto, rechazó que los votantes del estado respaldaran a un candidato al que acusó de defender las fronteras abiertas y de mantener una actitud arrogante.

Finalmente, el presidente instó a los electores a apoyar a Rogers, de quien destacó su fiabilidad: «¡Nunca los defraudará!», concluyó en su llamamiento al voto.

RESPUESTA DE OBAMA

La publicación de Trump llegó después de que Obama señalara al actual presidente como «directamente responsable» de la subida de los precios por la guerra contra Irán durante un mitin celebrado en Cleveland, Ohio, desde donde aseguró que Irán no tenía armas nucleares gracias a un acuerdo que él mismo impulsó.

«Y no tuve que disparar ni un misil para conseguirlo. Simplemente tuve que recurrir a la diplomacia», remachó.

jt-am