EU tendría planes para ataques de gran envergadura contra Irán

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WASHINGTON.- Las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente están preparadas para lanzar nuevas operaciones militares, potencialmente de gran envergadura, contra Irán en un plazo de 96 horas tras recibir una orden del presidente Donald Trump, según dos funcionarios estadounidenses citados por CNN.

Actualmente hay suficientes fuerzas desplegadas en la región para llevar a cabo los posibles ataques, dijeron las fuentes. El alcance iría más allá de los esfuerzos por mantener el statu quo mediante ataques puntuales contra radares, lanzadores y otros activos que pueden reconstituirse rápidamente.

OPERACIÓN DE GRAN ENVERGADURA

«Será un esfuerzo de gran envergadura», declaró uno de los funcionarios a CNN. Esa opinión ha sido secundada por otros funcionarios, tanto actuales como anteriores, familiarizados con la planificación militar, quienes consideran que la cuestión no es si Trump dará la orden, sino cuándo. Creen que podría hacerlo en cualquier momento antes de que termine el año, aunque lo más probable es que sea después de las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Funcionarios reconocen que las fuerzas iraníes están ahora más familiarizadas con las tácticas de EE.UU., por lo que sería más difícil destruir todos los objetivos previstos. Aun así, el Comando Central (CENTCOM) y el Pentágono han elaborado una amplia lista que incluye infraestructura energética, instalaciones militares y nucleares.

Un alto funcionario del Pentágono dijo en un comunicado: «El Departamento es una organización de planificación y su labor consiste en desarrollar y ejecutar las opciones militares ordenadas por el presidente». La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

AMENAZA DE REPRESALIAS

Evaluaciones recientes de la inteligencia estadounidense indican que Irán y los rebeldes hutíes se toman muy en serio la posibilidad de nuevos ataques de EE.UU. y, potencialmente, de Israel.

Si se lanzan nuevas operaciones, Teherán y los hutíes probablemente responderían de inmediato atacando al personal y las instalaciones estadounidenses en toda la región, y posiblemente más allá, según las fuentes.

Un memorando no clasificado del 23 de octubre, enviado por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, al secretario de Estado, Marco Rubio, señala que «Irán ha intensificado sustancialmente sus esfuerzos para atacar al personal estadounidense» y que los preparativos «han alcanzado fases avanzadas tanto en Medio Oriente como en algunos otros países».

Por esa amenaza, EE.UU. sigue retirando de forma discreta personal de sus embajadas en Medio Oriente y ha informado al personal militar no esencial que tenía previsto desplegarse en la región que su rotación ha sido suspendida.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, visitó el estrecho de Ormuz el domingo, mientras las Fuerzas Armadas mantienen el bloqueo de puertos iraníes. «Seguimos hombro con hombro con nuestros socios del Golfo», dijo.

PRESIÓN DE ISRAEL

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha presionado para llevar a cabo nuevos ataques contra Irán, pero funcionarios estadounidenses le han pedido que los retrase hasta que la administración Trump esté preparada para operaciones conjuntas, según dos funcionarios estadounidenses y una fuente de seguridad israelí.

«Netanyahu realmente quería e intentó convencer a Trump de llevar a cabo un ataque conjunto en Irán antes de las elecciones, y Trump no dio luz verde», declaró la fuente israelí a CNN.

Israel parece haber pospuesto a corto plazo sus planes, pero se prepara para posibles operaciones conjuntas con EE.UU., probablemente después de las elecciones intermedias. Parte de la razón es que necesita el apoyo de EE.UU. para la defensa antimisiles ante una eventual represalia iraní.

Netanyahu dijo esta semana que su directiva a las FDI, al Mossad y a otras ramas de seguridad es derrocar al régimen de Irán.

jt-am