EU: Se declara culpable dominicano acusado estafa

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PITTSBURGH, Pensilvania.- Un dominicano residente en Cleveland, Ohio, se declaró culpable ante un tribunal federal de conspiración para lavado de dinero vinculado a una red que operaba la “estafa de los abuelos” contra adultos mayores.

Luis Alfonso Bisono Rodríguez, de 35 años, formaba parte de una organización con base en República Dominicana que contactaba por teléfono a ancianos haciéndose pasar por un nieto en emergencia, para exigirles dinero urgente por supuestas fianzas o problemas legales.

Las víctimas retiraban efectivo de sus cuentas y lo entregaban a conductores de Uber y Lyft, quienes, sin saber del fraude, trasladaban el dinero a miembros de la red, incluso cruzando fronteras estatales.

Bisono Rodríguez recibía el efectivo y lo lavaba mediante depósitos bancarios o transferencias a República Dominicana, a sabiendas de que provenía de fraude.

La audiencia de sentencia quedó fijada para el 9 de septiembre de 2026.

El delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, multa de 500,000 dólares o ambas.

jt-am