EU presenta nueva acusación contra Maduro por tortura

NUEVA YORK.- Las autoridades estadounidenses presentaron una nueva acusación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presunta tortura contra conciudadanos.

Según la acusación, citada por AP, el mandatario habría autorizado «el uso de la tortura contra personas específicas» y supervisado «un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política».

La acusación también alcanza a su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran detenidos en EE.UU. desde enero pasado, tras ser capturados en una operación militar ordenada por la Administración de Donald Trump en Venezuela.

Maduro y Flores ya enfrentaban cargos por narcotráfico. Con la nueva imputación deberán responder ante la Justicia estadounidense por presuntas violaciones a los derechos humanos durante su mandato.

LOS SEÑALAMIENTOS

A la pareja se le señala de supuestamente mantenerse en el poder «aterrorizando a quienes consideraban opositores mediante la persecución y la violencia», y señala que miles de venezolanos fueron «acosados, amenazados, arrestados, procesados, agredidos, torturados o asesinados» por personas que actuaban a órdenes de su Gobierno.

Los señalamientos incluyen, entre otras acciones, presuntas descargas eléctricas, golpizas y asfixia contra esas personas.

Antes de conocerse esta imputación, algunos medios publicaron el miércoles que a Maduro y Flores se les impondrían nuevos cargos por presunta tortura a ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela.

DETENCIÓN EN BROOKLYN Y DEFENSA

Maduro fue detenido en su residencia en enero junto a Flores mientras tropas estadounidenses bombardeaban Caracas, según la versión del oficialismo venezolano. De ahí fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, bajo cargos de narcotráfico. Ambos se han declarado inocentes.

Además de reclamar su inocencia, Maduro se califica a sí mismo como un «prisionero de guerra» y su defensa ha invocado la inmunidad que le asiste, en tanto jefe de Estado en ejercicio, para dejar sin efecto un proceso judicial que ha denunciado por irregular, debido a la falta de competencia de EE.UU. para juzgarlo.

Los abogados de Flores habían solicitado con anterioridad que se le otorgue una medida de detención domiciliaria mientras se resuelve su situación judicial, en razón de su delicado estado de salud.