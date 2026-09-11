EU limitará estadía estudiantes y periodistas desde este martes

USCIS advirtió que no habrá período de gracia para utilizar las versiones anteriores después de esa fecha.

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WHASHINGTON.- Una nueva normativa migratoria entrará en vigor el próximo martes 15 de septiembre en Estados Unidos y modificará las condiciones de permanencia para estudiantes extranjeros con visas F, visitantes de intercambio con visas J y determinados representantes de medios de comunicación con visas I.

La medida elimina el sistema conocido como “duration of status” (duración del estatus) y establece períodos de admisión con fechas específicas de vencimiento, según una norma final publicada en julio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

NUEVOS LÍMITES DE ESTADÍA

Bajo el nuevo esquema, los estudiantes y visitantes de intercambio deberán respetar el período autorizado para sus respectivos programas, con un máximo general de cuatro años.

Quienes necesiten permanecer más tiempo deberán solicitar una extensión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) o, en determinadas circunstancias, salir del país y gestionar una nueva admisión.

En el caso de los representantes de medios extranjeros con visa I, la estadía estará limitada a 240 días, aproximadamente ocho meses, con posibilidad de solicitar extensiones por períodos iguales.

La normativa también reduce de 60 a 30 días el período de gracia que tienen los estudiantes F-1 después de concluir sus estudios o capacitación práctica autorizada para salir del país o gestionar la continuidad de su estatus.

CAMBIOS PARA QUIENES YA ESTÁN EN EE. UU.

Los extranjeros que ya se encuentren en Estados Unidos bajo el sistema anterior pasarán al nuevo régimen mediante disposiciones transitorias, con una estancia autorizada de hasta cuatro años a partir de la entrada en vigor de la norma.

Además, USCIS implementará nuevas ediciones de los formularios I-539 e I-765, ambas fechadas el 15 de septiembre de 2026. La agencia advirtió que no habrá período de gracia para utilizar las versiones anteriores después de esa fecha.

an/am