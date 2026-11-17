WASHINGTON.- Un juez federal de Estados Unidos anuló este lunes el límite de cuatro años a la estancia de estudiantes extranjeros establecido por la Administración presidida por Donald Trump en una de las últimas restricciones impuestas por su Gobierno contra la presencia de personas de otras nacionalidades en el país norteamericano, en consonancia con su restrictiva política migratoria.

Una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que limitaba la estancia de estudiantes internacionales en Estados Unidos a cuatro años es contraria a la autoridad legal y no tuvo en cuenta otras medidas menos restrictivas a disposición del Gobierno, según dictaminó el juez F. Dennis Saylor, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, en una resolución a la que tuvo acceso Europa Press.

La normativa del DHS pretendía poner fin a un marco conocido como «duración del estatus» que, durante décadas, ha permitido a los estudiantes internacionales permanecer en el país mientras avanzan en la obtención de un título. La nueva norma habría obligado a los titulares de visados de estudiante F-1 y a los visitantes de intercambio J-1 a solicitar prórrogas a la agencia para permanecer en territorio estadounidense tras cuatro años.

Al hilo, el magistrado criticó en el fallo que la agencia no explicó cómo la imposición de «un sistema de renovación no revisable y totalmente discrecional –una vez que un estudiante extranjero ya lleva cuatro años en el país– mejora de manera significativa la capacidad del DHS para erradicar los casos de fraude, ni cómo los beneficios de dicho sistema compensan los inmensos costes que supone abandonar el sistema actual».

REACCIÓN A LA SENTENCIA

La sentencia fue recibida por la presidenta y directora ejecutiva de la Alianza de Rectores sobre Educación Superior e Inmigración, Miriam Feldblum, como una importante victoria para los estudiantes internacionales y para las universidades que los acogen.

Con todo, Feldblum, que presentó una demanda para bloquear la norma, lamentó en declaraciones a la agencia Bloomberg que los esfuerzos de la Administración Trump por desmantelar el flujo de estudiantes con visado F-1 ya se hacen evidentes en el significativo descenso de las matriculaciones.

«Sin duda, de haberse aplicado, esta norma habría debilitado aún más nuestra capacidad para atraer talento internacional, habría trastocado los planes educativos y habría supuesto una carga para los campus», subrayó.

jt-am