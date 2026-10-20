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MOSCÚ.- Estados Unidos investiga los presuntos vínculos ilegales de cárteles mexicanos con el Gobierno de Ucrania, informó el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR).

Según la entidad rusa, citando a agentes policiales estadounidenses, al menos 80 miembros de grupos criminales mexicanos habrían sido enviados a Ucrania para recibir instrucción sobre el ensamblaje y uso de drones.

La agencia asegura que, a cambio, los cárteles habrían pagado directamente a funcionarios del círculo cercano del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con dinero procedente de la venta de drogas en territorio estadounidense.

ACUSACIÓN SOBRE USO DE DRONES FPV

De acuerdo con el comunicado del SVR, desde la Oficina de Zelenski se reconocería que los miembros de cárteles capacitados en el manejo de drones con visión en primera persona, FPV, suponen una amenaza para la seguridad de los oficiales estadounidenses que operan en la frontera con México en misiones de lucha contra el narcotráfico.

«Teniendo esto en cuenta, la colaboración de Zelenski con los cárteles de la droga podría convertirse en otro ‘clavo en el ataúd’ de su carrera política», señaló la entidad rusa.

OTROS SEÑALAMIENTOS Y CONTEXTO

A la presunta cooperación con los narcocárteles, la inteligencia rusa suma acusaciones de corrupción a gran escala, de ataques continuos a petroleras rusas pese a las peticiones de Washington de no hacerlo, y de negativa a convocar elecciones.

Según el SVR, todos esos factores podrían «agotar la paciencia de la Casa Blanca», que se negaría a seguir apoyando a Ucrania.

El organismo ruso también vinculó las restricciones de velocidad impuestas la semana pasada en las terminales Starlink en Ucrania con el enfrentamiento entre Donald Trump y Zelenski por el acuerdo del diésel entre Estados Unidos y Rusia.

En ese contexto, citó declaraciones de Tim Willasey-Wilsey, exdiplomático británico e investigador del Royal United Services Institute, quien advirtió a Politico que las afirmaciones del líder ucraniano contra Washington podrían tener consecuencias inmediatas, como la pérdida de datos de inteligencia de EE.UU. e incluso de la conexión a través de Starlink.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado de manera oficial la investigación mencionada por el servicio de inteligencia ruso.

El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Desde entonces, las elecciones presidenciales permanecen suspendidas bajo el argumento de la ley marcial y la movilización general decretada por el conflicto en curso.

jt-am