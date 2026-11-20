BOSTON.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a un dominicano indocumentado que había sido liberado tras una condena de nueve años por allanamiento de morada y agresión con un arma peligrosa que causó lesiones corporales.

Manuel Alejandro Peña, de 34 años, fue detenido la semana pasada durante operativos selectivos de la agencia, tras su liberación de la cárcel del condado de Worcester, en Massachusetts.

Los delitos ocurrieron en 2017. Peña fue trasladado a la cárcel del condado de Worcester desde otra prisión de Massachusetts.

Peña también había sido condenado por abandonar el lugar de un incidente en el que se produjeron daños a la propiedad y enfrenta cargos pendientes por agredir a un empleado de un centro penitenciario con una sustancia corporal, según ArcaMax, que cita al Boston Herald.

Un juez de inmigración ordenó el año pasado la deportación de Peña con base en su condena por un delito grave.

DISPUTA POR LA LEY PROTECT

La oficina del ICE en Boston afirmó que la Oficina del Alguacil del condado de Worcester no notificó a la agencia sobre la liberación de Peña y atribuyó la falta de aviso a la Ley PROTECT, promulgada en agosto por la gobernadora demócrata Maura Healey.

“A pesar de tener una orden de expulsión, Peña fue liberado de la custodia estatal sin que ICE fuera notificado debido a la Ley PROTECT de Massachusetts”, escribió la agencia en X.

“@EROBoston lo localizó, lo detuvo e hizo lo que los políticos partidarios de las ‘ciudades santuario’ en Massachusetts se niegan a hacer: mantener a los extranjeros delincuentes peligrosos fuera de las calles y proteger a las comunidades locales”, agregó la agencia.

La Ley PROTECT, promulgada el pasado 5 de agosto, establece restricciones a la colaboración de las autoridades estatales y locales con las agencias federales de inmigración, con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales y proteger los derechos de los residentes del estado.

Entre sus disposiciones, la legislación prohíbe que las autoridades mantengan detenida a una persona únicamente por una solicitud civil de retención del ICE una vez que tenga derecho a ser liberada. También limita el intercambio de información sobre personas bajo custodia, incluidos los avisos anticipados de liberación, aunque contempla excepciones para determinados delitos graves.

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