EU envió tercer portaaviones a Medio Oriente por tensión Irán

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- A tan solo unas semanas de las elecciones de mitad de mandato, la administración Trump pareció estar enviando barcos, aviones y personal militar a lo que algunos especularon que era el preludio de una acción importante en Irán.

El portal de noticias independiente Iran International, con sede en Londres, informó que el ejército estadounidense estaba enviando un tercer portaaviones hacia Oriente Medio a medida que aumentaban las tensiones con Teherán.

Según los informes, el buque, el USS Theodore Roosevelt, tuvo a bordo a unos 10.000 militares.

Esa cifra se dividió entre 6.000 marineros y aproximadamente 4.200 miembros de la unidad de Infantería de Marina y del grupo anfibio.

Según Iran International, se esperó que el grupo de ataque del portaaviones Theodore Roosevelt y la 13.ª Unidad Expedicionaria de Marines llegaran a finales de noviembre.

Una vez en la región, se uniría al USS George H. W. Bush, que fue desplegado en abril, y al USS George Washington, que llegó en agosto.

El USS George Washington solía estar desplegado en el Océano Pacífico. Sin embargo, fue trasladado a Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln.

La tripulación de 5.000 miembros del USS Abraham Lincoln pasó 270 agotadores días en el mar tras zarpar de California en noviembre de 2025, dirigiéndose primero al Mar de China Meridional y luego a Oriente Medio.

Tras ser desplegado en Oriente Medio durante la operación militar estadounidense-israelí, el USS Abraham Lincoln finalmente llegó a Tailandia a principios de septiembre.

TENSIONES Y CÁLCULO ELECTORAL

El periódico británico The Guardian escribió que el tercer portaaviones se dirigió a Oriente Medio en un momento en que Estados Unidos e Irán se encontraban prácticamente en un punto muerto.

El presidente estadounidense Donald Trump ya había advertido sobre la posibilidad de nuevos ataques en un futuro próximo.

A pocos días de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, la administración Trump debió encontrar un delicado equilibrio entre votantes, aliados, adversarios y la opinión pública.

A pesar de su promesa inicial de que la intervención militar en Irán sería cuestión de semanas, el presidente estadounidense insinuó una escalada posterior a las elecciones.

Según The Guardian, en general, la región tuvo una presencia naval estadounidense inusualmente alta: 20.000 marineros e infantes de Marina, así como cientos de aviones militares.

Ante la creciente impopularidad de la guerra en Irán, cupo preguntarse cómo afectaría eso al Partido Republicano en las próximas elecciones.

«Es posible», dijo el presidente estadounidense, según recogió The Guardian, al ser preguntado si creía que las tensiones actuales con Teherán podrían perjudicar al Partido Republicano durante las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, Trump pronto se retractó, afirmando que todos estaban en contra de que Irán tuviera capacidad nuclear: «Eso debería ayudar, porque Irán no tendrá armas nucleares».

No obstante, la inquietud que se percibió en la respuesta del presidente estadounidense fue solo un indicio más de que la administración Trump quizás no estuvo del todo segura de qué camino tomar a partir de entonces.

jt-am