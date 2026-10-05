EU: El desgaste de Trump pone en riesgo estados republicanos

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WASHINGTON.- A un mes de las elecciones intermedias de noviembre, el Partido Republicano enfrenta la posibilidad real de perder el control del Senado y de la Cámara de Representantes, arrastrado por una aprobación presidencial en caída libre.

Según la media de RealClearPolitics y los nuevos sondeos de New York Times/Siena y CNN publicados este fin de semana, la aprobación del presidente Donald Trump se estanca en 40% o por debajo en casi todos los estados en disputa y cae hasta el 32% a nivel nacional en el manejo del costo de vida.

Un mapa del Senado que hace seis meses favorecía a los republicanos se ha convertido en un campo minado.

Los demócratas necesitan cuatro escaños para arrebatar la mayoría de 53 a 47 que hoy ostentan los republicanos. Las proyecciones de FiveThirtyEight y del Centro de Política de la Universidad de Virginia indican que ese escenario es hoy perfectamente posible.

En Carolina del Norte, el exgobernador demócrata Roy Cooper lidera las encuestas y un super PAC republicano ya recortó un tercio de su gasto publicitario en ese estado, una señal de repliegue en un territorio que Trump ganó tres veces.

En Texas, en un hecho inédito, el demócrata James Talarico aventaja por 2,4 puntos al republicano Ken Paxton. En Ohio, el demócrata Sherrod Brown lidera por 2,6 puntos. En Alaska, la demócrata Mary Peltola va dos puntos arriba. En Maine, el demócrata Troy Jackson supera por 2,4 puntos a la veterana republicana Susan Collins. En Georgia, el demócrata Jon Ossoff mantiene ventaja sólida sobre el republicano Mike Collins.

EL FACTOR LATINO Y EL COSTO DE VIDA

El golpe más duro viene del electorado hispano, clave para la victoria de Trump en 2024.

Una encuesta de NBC/Telemundo publicada el domingo revela que los latinos prefieren por un margen de 24 puntos que los demócratas ganen el Congreso. Solo el 27% aprueba el desempeño general de Trump y apenas el 20% aprueba su manejo del costo de vida.

Un sondeo de BSP Research entre 1.353 votantes latinos registrados en Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Texas muestra que los demócratas ganarían entre seis y diez puntos más del voto hispano que Kamala Harris en 2024. En Pensilvania, los republicanos perderían 11 puntos entre latinos, del 37% al 26%.

UN REFERÉNDUM SOBRE TRUMP

Ya no es la inmigración el principal motor del voto. Es la economía. Los votantes buscan un contrapeso a Trump y los candidatos demócratas aparecen más competitivos incluso en territorio históricamente republicano.

Con Iowa, Kansas y Michigan sin un líder claro pese a que Trump ganó allí por dos dígitos en 2024, el 5 de noviembre se perfila como un referéndum sobre el presidente. Y por ahora, las encuestas dicen que lo está perdiendo.