EU: El desgaste de Trump pone en riesgo estados republicanos

WASHINGTON.- A un mes de las elecciones intermedias de noviembre, el Partido Republicano enfrenta la posibilidad real de perder el control del Senado y de la Cámara de Representantes, arrastrado por una aprobación presidencial en caída libre.
Según la media de RealClearPolitics y los nuevos sondeos de New York Times/Siena y CNN publicados este fin de semana, la aprobación del presidente Donald Trump se estanca en 40% o por debajo en casi todos los estados en disputa y cae hasta el 32% a nivel nacional en el manejo del costo de vida.
Un mapa del Senado que hace seis meses favorecía a los republicanos se ha convertido en un campo minado.
Los demócratas necesitan cuatro escaños para arrebatar la mayoría de 53 a 47 que hoy ostentan los republicanos. Las proyecciones de FiveThirtyEight y del Centro de Política de la Universidad de Virginia indican que ese escenario es hoy perfectamente posible.
En Carolina del Norte, el exgobernador demócrata Roy Cooper lidera las encuestas y un super PAC republicano ya recortó un tercio de su gasto publicitario en ese estado, una señal de repliegue en un territorio que Trump ganó tres veces.
En Texas, en un hecho inédito, el demócrata James Talarico aventaja por 2,4 puntos al republicano Ken Paxton. En Ohio, el demócrata Sherrod Brown lidera por 2,6 puntos. En Alaska, la demócrata Mary Peltola va dos puntos arriba. En Maine, el demócrata Troy Jackson supera por 2,4 puntos a la veterana republicana Susan Collins. En Georgia, el demócrata Jon Ossoff mantiene ventaja sólida sobre el republicano Mike Collins.
EL FACTOR LATINO Y EL COSTO DE VIDA
El golpe más duro viene del electorado hispano, clave para la victoria de Trump en 2024.
Una encuesta de NBC/Telemundo publicada el domingo revela que los latinos prefieren por un margen de 24 puntos que los demócratas ganen el Congreso. Solo el 27% aprueba el desempeño general de Trump y apenas el 20% aprueba su manejo del costo de vida.
Un sondeo de BSP Research entre 1.353 votantes latinos registrados en Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Texas muestra que los demócratas ganarían entre seis y diez puntos más del voto hispano que Kamala Harris en 2024. En Pensilvania, los republicanos perderían 11 puntos entre latinos, del 37% al 26%.
UN REFERÉNDUM SOBRE TRUMP
Ya no es la inmigración el principal motor del voto. Es la economía. Los votantes buscan un contrapeso a Trump y los candidatos demócratas aparecen más competitivos incluso en territorio históricamente republicano.
Con Iowa, Kansas y Michigan sin un líder claro pese a que Trump ganó allí por dos dígitos en 2024, el 5 de noviembre se perfila como un referéndum sobre el presidente. Y por ahora, las encuestas dicen que lo está perdiendo.
solo los estupido creen que este loco cumpla esa promesa falsa como el Trum es un tramposo si llegara a ganar que eso estan muy dificil vendra con un cuento de esos barato
Sueñen cupuneros, Trump esta posicionando a EEUU para serguir siendo la unica super potencia por los proximos 250 años.
EEUU tiene su necesidades de energia asegurada casi por siempre, control de puntos estrategicos como nunca, con solo Greenland controla el artico por el Atlantico y Alaska por el Pacifico.
Y pila de vainas mas!
“ES VERDAD 100 %”
Con RAZÓN Trump está OFRECIENDO $5.000
DÓLARES si los Republicanos ganan las elecciones.
Y no se CONFUNDAN… Noviembre 5 del 2026 es
TOTALMENTE diferente a Noviembre 3 del 2024.
…»Si a Ustedes Los Ilegales les Impiden Votar, Estan «Jodi…Dos» !!!…
…»No me Digan, Eso Mismo Decian Ustedes, Con Sus «Encuesticas BARATAS», en el 2024″ !!!…
…»Hay un Peligro Para los Demorrrrrrratas, Si Se Impide Que Esos Ilegales Voten Para las Proximas Elecciones, Están Ellos Jodi…dos, Y Ellos Lo Saben, Pero Parece Ser que Se les Ha Impedido a Esos Energumenos Votar, Porque No Pertenecen Para Nada a los EE.UU., Son de Otra Nacionalidad» !!!…
Todavía no es nada porque en ventarrón baratero, viene en noviembre.
JAJAJAJAJAJA, y el , «OSO HERIDO RUGE» es Putin; pero los entendemos, están obligados a escribir algo aunque sea para su reducido círculo.
Le vamos a dar un dato: Irán podrías hacer y decir cosas que tiendan a ayudar al PEDÓFILO para que vuelva a ganar; no podría irle más fácil que con este mentiroso.
EL PARTIDO DEMÓCRATA, ESTA COMO LA VACA DE DOÑA NENA QUE EN VEZ DE DAR LECHE LO QUE DA ES PENA