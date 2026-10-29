EU e Israel evalúan semana de intensos bombardeos contra Irán

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WASHINGTON.- Estados Unidos e Israel podrían reanudar sus bombardeos en Irán poco después de las elecciones de medio término estadounidenses si no se alcanza un acuerdo de último momento, reportó Axios.

De acuerdo con el portal, funcionarios estadounidenses e israelíes señalaron que se trataría de una semana de ataques masivos contra el liderazgo iraní y blancos energéticos, nucleares y de infraestructura del país persa.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, conversó este lunes con el comandante del Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM), Brad Cooper, para coordinar de antemano los posibles ataques, agrega el medio.

MEDIACIÓN DE CATAR PARA EVITAR ESCALADA

Tres fuentes comentaron a Axios que los mediadores regionales, liderados por Catar, intentan entretanto cerrar un acuerdo diplomático para reiniciar las negociaciones entre Washington y Teherán e impedir que se reanuden las hostilidades después de los comicios estadounidenses.

Según el reporte, los cataríes se esfuerzan por convencer a Irán de que permita a los inspectores de la ONU visitar sus instalaciones nucleares bombardeadas a cambio del alivio de algunas de las sanciones estadounidenses.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció tras la jornada electoral sobre la necesidad de eliminar la «amenaza de Irán» en conjunto con el «maravilloso amigo Trump».

jt-am