WASHINGTON, D. C. – La arquitectura de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, el romanticismo y las referencias estéticas del Renacimiento y el Barroco marcaron la propuesta con la que la diseñadora dominicana Leydi Marine participó en Global Couture, evento de moda celebrado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, D. C., y organizado por Raysa Antonia Gonzales.

La creadora presentó Anemoia, su colección 2026, integrada por 24 diseños que trasladaron al vestuario elementos de inspiración histórica y patrimonial, a través de siluetas estructuradas, corsetería, volúmenes pronunciados, pedrería y ornamentación artesanal.

La riqueza arquitectónica de la Ciudad Colonial sirvió como punto de partida para desarrollar piezas que combinaron técnicas de elaboración artesanal con recursos propios de la alta moda. Los trabajos manuales y las intervenciones artísticas, realizados por manos dominicanas, se convirtieron en uno de los componentes distintivos de la propuesta.

Anemoia apostó por una paleta de blanco roto, marfil, crema, beige y negro, con detalles plateados y dorados en los accesorios. Su estética de maximalismo romántico combinó volúmenes, texturas y ornamentación con la elegancia de las siluetas clásicas. La colección estuvo dirigida a una mujer extrovertida y segura, que asume la moda como una forma de expresión sin renunciar a la sofisticación.

PASIÓN POR EL ARTE Y LA ALTA COSTURA

Amante de la artesanía, el arte y el diseño de alta costura, Leydi Marine cuenta con más de 15 años de trayectoria en la industria de la moda. Presentó su primera colección en pasarela en 2012 y, tras una pausa de aproximadamente una década por circunstancias personales, retomó su carrera con una identidad creativa centrada en la corsetería, las siluetas femeninas y los volúmenes.

En el ámbito académico, se formó en la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, en República Dominicana, y continuó su preparación en el Istituto Europeo di Design (IED), en Madrid, España, donde cursó un máster en Diseño de Moda.

La presentación de Anemoia en Global Couture representó un paso en el proceso de internacionalización de su firma y una oportunidad para proyectar el talento dominicano en nuevos escenarios, destacando el trabajo artesanal y la riqueza cultural del país a través de la moda.