EU deporta a un dominicano buscado por homicidio en SD

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SANTO DOMINGO.- Estados Unidos deportó a un dominicanmo que era buscado por un homicidio ocurrido en marzo de 2021 en Villa Consuelo, Distrito Nacional.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este jueves que Bryan Rafael Gómez (Petán), fue expulsado del territorio estadounidense el pasado 20 de octubre, luego de haber sido arrestado por agentes migratorios el 25 de septiembre.

La Policía informó que Gómez llegó al país el martes 20 de octubre a través del Aeropuerto Internacional Las Américas, en un vuelo coordinado por las autoridades migratorias estadounidenses.

Tras su llegada, fue procesado en el Vacacional de Haina y posteriormente entregado al Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios) de la Policía Nacional para los procedimientos correspondientes.

ARRESTO PREVIO EN MASSACHUSETTS

Gómez había sido detenido inicialmente el 4 de abril por la Policía Estatal de Massachusetts en la ciudad de Worcester, tras ser acusado de abuso doméstico.

De acuerdo con la información disponible, fue trasladado a una cárcel local, pero cuando iba a ser liberado ese mismo día, agentes de ICE lo interceptaron y asumieron su custodia por motivos migratorios.

Durante la verificación de sus antecedentes, las autoridades federales confirmaron que existía una orden de arresto emitida en República Dominicana en 2023, relacionada con un caso de homicidio. ICE Boston anunció posteriormente su arresto el 25 de septiembre y confirmó que fue deportado el 20 de octubre.

Las autoridades dominicanas no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del homicidio ocurrido en Villa Consuelo.

jt-am