EU declara una emergencia para la red eléctrica en 13 estados

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WASHINGTON.- El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, emitió este lunes una orden de emergencia para la red eléctrica en 13 estados y Washington D.C. La medida entró en vigor este martes y durará hasta el 16 de octubre.

La emergencia se produce tras una solicitud presentada por PJM Interconnection, empresa regional de transmisión que coordina la red eléctrica mayorista en 13 estados y el Distrito de Columbia. Según el comunicado, las causas de solicitud son un aumento repentino en la demanda de energía eléctrica, una escasez de energía o de instalaciones para la generación o transmisión de energía eléctrica.

Los estados afectados son Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Míchigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.

«Esta orden ayudará a garantizar que millones de familias y empresas estadounidenses de la región del Atlántico Medio tengan acceso a una electricidad asequible, fiable y segura, al poner a disposición —para su uso según sea necesario— capacidad adicional de generación de energía, incluida energía de respaldo», declaró Wright.