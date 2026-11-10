EU: Condenan dominicana a 27 meses prisión por fraude

WASHINGTON.- Dominicana es condenada a 27 meses de prisión fue condenada una dominicana por un fraude millonario al seguro de desempleo durante la pandemia de covid-19.

Karin L. Contreras, de 45 años, deberá, además, cumplir dos años de libertad supervisada y restituir 551 mil 675 dólares.

La Fiscalía federal había solicitado una condena de 41 meses de cárcel.

Contreras se declaró culpable el pasado 10 de julio de conspiración para cometer fraude electrónico, un delito relacionado con un esquema que operó entre junio de 2020 y marzo de 2021.

ESQUEMA CON IDENTIDADES ROBADAS

Conforme los documentos judiciales, la dominicana conspiró con otras personas para obtener beneficios de desempleo mediante el uso de información personal y de identidad robada.

Las solicitudes permitieron que los involucrados recibieran tarjetas prepagadas para retiros en cajeros automáticos, cargadas con más de un millón de dólares en beneficios.

La mayoría de las tarjetas fueron enviadas por correo a una dirección en Washington D. C., ubicada justo al lado de la residencia de Contreras.

La mujer y sus cómplices retiraban el dinero de las tarjetas, frecuentemente en transacciones de 1,000 dólares, el máximo permitido por día en los cajeros automáticos.

Entre el primero y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó 12 tarjetas obtenidas mediante el fraude para retirar 23,000 dólares en cajeros automáticos de Washington D. C.

En total, los participantes consiguieron apropiarse de más de 550,000 dólares mediante el esquema.

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