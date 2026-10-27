EU anuncia acogerá Bolsonaro y su familia tras salida de Brasil

El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares, según el informante del gobierno de Trump.

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WASHINGTON.- La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que permitirá la entrada a Estados Unidos del senador brasileño Flávio Bolsonaro y sus familiares, en medio de informaciones sobre su presunta salida de Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

«El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos», declaró un alto cargo de la Administración, bajo condición de anonimato.

PASAPORTES CANCELADOS Y POSIBLE SALIDA DEL PAÍS

Medios brasileños, entre ellos O Globo y Folha de São Paulo, informaron que aliados políticos de Bolsonaro aseguraron que este habría tomado un vuelo con destino a Estados Unidos. Sin embargo, ni su partido, el Partido Liberal (PL), ni su equipo legal habían confirmado oficialmente su salida.

Horas antes, la Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del senador, incluido el diplomático, después de que incumpliera una orden judicial que le exigía entregar ambos documentos en un plazo de 24 horas y le prohibía salir del país.

La medida fue dispuesta por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien presidió el proceso judicial que culminó con la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

LULA CRITICA LA PRESUNTA HUIDA

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó la posible salida de su rival político y afirmó que quien abandona su país a escondidas debe tener algo que ocultar.

«Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas», expresó Lula durante la celebración de su cumpleaños número 81 en Brasilia.

El mandatario calificó la presunta huida de «vergonzosa» y recordó que, cuando enfrentó procesos judiciales relacionados con la operación Lava Jato, decidió permanecer en Brasil para defender su inocencia.

No obstante, Lula reconoció que no disponía de información precisa sobre la supuesta salida del senador.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO

Flávio Bolsonaro es investigado por el Supremo Tribunal Federal en un caso relacionado con un supuesto esquema de lavado de dinero, según medios brasileños. La investigación, que permanece bajo secreto judicial, involucra al abogado Willer Tomaz, amigo cercano del senador y señalado como presunto operador de una estructura societaria con movimientos financieros sospechosos vinculados al sector de las apuestas deportivas.

El senador había informado previamente sobre la orden de entregar sus pasaportes y negado que tuviera intención de abandonar Brasil.

Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta presidencial del domingo con el 48 % de los votos, frente al 52 % obtenido por Lula, quien remontó la ventaja de su rival tras la primera ronda electoral del 4 de octubre.

Hasta el momento, las informaciones sobre la salida del senador deben considerarse no confirmadas oficialmente por sus representantes.