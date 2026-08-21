EU: Acusan dos dominicanos de asesinato hombre de 69 años

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CONNECTICUT.- Las autoridades acusaron a dos dominicanos por la muerte de Frederick Werner, de 69 años, durante un allanamiento a su vivienda el pasado 3 de junio de 2026.

El hecho se registró poco antes de las 3:00 de la madrugada en el 871 de East Broadway, en Milford.

Según la orden judicial, dos hombres ingresaron por una puerta corrediza que conducía al dormitorio donde descansaban Werner y su pareja, Sandy Cooper, de 69 años. Werner falleció en el lugar y Cooper resultó herida.

Los acusados fueron identificados como Stuar López Reyes, de 25 años, arrestado en julio, e Iván Barias Florimón, de 24 años, detenido el 4 de agosto.

Ambos enfrentan cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asesinato durante la comisión de delito grave, allanamiento de morada, conspiración para cometer allanamiento, intento de asesinato, agresión en primer grado a víctima anciana y conspiración para cometer agresión en primer grado.

Permanecen detenidos bajo fianza de 3 millones de dólares cada uno.

PISTA CLAVE Y LÍNEA INVESTIGATIVA

De acuerdo con la declaración de Sandy Cooper, el caso podría estar vinculado al despido de una empleada de su negocio de bienes raíces, ocurrido el 25 de mayo.

La exempleada, identificada como Cynthia Infante, trabajó durante tres años como administradora de propiedades y asistente personal. La investigación señala que Barias Florimón alquilaba una habitación en la vivienda de la familia Infante en Bridgeport y realizaba trabajos de jardinería para el negocio de Ángel Infante. López Reyes es amigo de Barias Florimón.

Las personas mencionadas como relacionadas no han sido acusadas formalmente hasta el momento.

EVIDENCIAS PRESENTADAS

Según documentos judiciales, en la escena se recuperaron casquillos que, tras pruebas de balística, coincidieron con una pistola Glock de 9 milímetros incautada por la Policía de Nueva York el 6 de junio. El arma había sido reportada como robada en Stratford en 2022.

La orden judicial de 30 páginas incluye análisis de telefonía celular que ubicaría a los sospechosos en la zona, así como el rastreo de una Jeep Compass gris registrada a nombre de Ángel Infante, mediante lectores de placas y cámaras de vigilancia.

De acuerdo con el expediente, el vehículo fue captado con una placa trasera que habría sido sustraída horas antes en el Aeropuerto Tweed New Haven y que luego fue recuperada en una zona boscosa.

PROCESO MIGRATORIO

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que inició el proceso para revocar el estatus de residente permanente de ambos acusados.

Según el DHS, Barias Florimón ingresó a EE.UU. en 2007 como hijo de un residente permanente legal. López Reyes ingresó con visa en noviembre de 2016 y obtuvo la residencia permanente en octubre de 2022. Había sido arrestado previamente por cargos que derivaron en una condena por alteración del orden público.

«Tener una tarjeta de residencia permanente es un privilegio, no un derecho», indicó el DHS en un comunicado citado por Fox News Digital.

El caso continúa bajo investigación en los tribunales de Connecticut.